TBMM'de Muhalefetin Önerileri Reddedildi: Gündem Çeşitli Tartışmalarla Dolu

TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP tarafından sunulan grup önerileri, yapılan oylamalar sonucunda kabul edilmedi. Genel Kurulda, Saadet Partisi'nin 'Yunus Emre Enstitüsü', İYİ Parti'nin 'Enflasyon rakamları ve kamu çalışanlarının maaş zammı', DEM Parti'nin 'Çalışanların ücretleri', CHP'nin 'Emeklinin sorunları' ve AK Parti'nin 'Çalışma saatleri ve gündem' konusundaki grup önerileri üzerinde tartışmalar yapıldı.

Saadet Partisi'nden Yolsuzluk İddiası

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Yunus Emre Enstitüsü'nün Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğunu belirterek, enstitüde 17 milyon dolarlık yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Özdağ, 'Gelin, hep beraber bir Meclis araştırma önergesi verelim' çağrısında bulundu.

İYİ Parti'den Ekonomik Eleştiriler

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Türkiye'deki kira artışlarının yüzde 60’a ulaştığını ve asgari ücrete yapılan zammı eleştirerek, 'Sadece bebek katilinin değil, masumların da gözyaşlarını dinlemek zorundayız' ifadelerini kullandı.

DEM Parti ve CHP'den Yoksulluk Vurgusu

BATMAN Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, iktidarın uyguladığı ekonomik politikaların sonuçlarını eleştirirken, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer emeklilerin yoksullukla mücadele ettiğini ve bu durumu değiştirmek için mücadele edeceklerini ifade etti.

Oylamalar ve Sonuçlar

Yapılan oylamalarda muhalefetin grup önerileri kabul edilmezken, AK Parti tarafından sunulan öneriyle Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, gündemin ikinci sırasına alındı. Genel Kurul, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Emekli Maaşı Üzerine Tartışmalar

CHP Grup Başkanvekili Mahir Başarır, emekli maaşlarının belirlenmesini eleştirerek, 'Bu Meclis'e yapılabilecek en büyük hakaret' dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise emeklilerle ilgili gerçek durumu görmek üzere esnaf ve emeklilere gidilmesi çağrısında bulundu.

Yapay Zeka Konusunda Meclis Araştırması Komisyonu

Genel Kurulda ayrıca Yapay Zekanın Kazanımları üzerine bir Meclis Araştırması Komisyonu oluşturulmasına yönelik üyelik seçimleri yapıldı.