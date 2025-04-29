TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 61. Yıldönümü Kutlandı

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), 61. kuruluş yıl dönümünü TBMM'de görkemli bir etkinlikle kutladı. Meclis Basın Koridoru'nda gerçekleştirilen etkinliğe, PMD üyeleri ve parlamento muhabirleri büyük ilgi gösterdi.

Özel Anlar ve Hatıralar

Etkinlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş adına TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, PMD Başkanı Kemal Aktaş'a çiçek takdim etti. Bu jest, derneğin geçmişine duyulan saygının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Yeni Üyelerin Rozetleri Takdim Edildi

PMD’ye yeni katılan parlamento muhabirlerine rozetlerinin takdim edildiği etkinlikte, derneğin 61. kuruluş yılı anısına bir pasta kesildi. Katılımcılar, bu özel anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi.

Parlamento Muhabirleri Derneği'nin (PMD) 61'inci kuruluş yıl dönümü TBMM'nin Meclis Basın Koridorunda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş adına TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban (sağda), PMD Başkanı Kemal Aktaş'a (solda) çiçek takdim etti.

Parlamento Muhabirleri Derneği'nin (PMD) 61'inci kuruluş yıl dönümü TBMM'nin Meclis Basın Koridorunda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş adına TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban (sağda), PMD Başkanı Kemal Aktaş'a (solda) çiçek takdim etti.