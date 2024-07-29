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TBMM'de Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kanun Teklifi Görüşüldü

TBMM'de sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi kapsamındaki görüşmeler tamamlandı. Çeşitli partilerin temsilcileri, hayvan hakları ve yönetim üzerine tartıştı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 00:31
TBMM'de Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kanun Teklifi Görüşüldü

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Görüşmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi üzerinde yapılan görüşmeler sona erdi. Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, birçok milletvekilinin katıldığı tartışmalara sahne oldu.

AK Parti'den Uyarılar

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklerin sokaklarda artan popülasyonunun hem insan hayatı hem de hayvanların yaşamı için tehdit oluşturduğunu vurguladı. Yenişehirlioğlu, "Başıboş köpeklerin sayısı giderek artmakta ve bu durum yaşam hakkını tehdit eder hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nden Eleştiriler

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, kanun teklifinin sahipsiz köpeklerin toplanmasını ve barınaklarda tutulmasını öngörse de sonrasının belirsiz olduğunu belirtti. Şahin, "Barınakların yetersizliği ve kötü koşullarının düzeltilmesi gerekiyor," dedi.

İYİ Parti'den Çözüm Önerileri

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, önerdiği çözümler arasında, sivil toplum kuruluşları ve veteriner hekimlerle birlikte hayvan hakları kurulu oluşturulması gerektiğini ifade etti. Barınakların yetersizliğine dikkat çekerek, mevcut popülasyon sorununa çözüm bulmanın önemini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Tutumu

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, kanun taslağının uzman görüşleri ışığında hazırlandığını, barınakların iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Geçmişte çıkarılan yasaların yetersiz kaldığını ve bu yeni düzenlemenin gerekli olduğunu savundu.

CHP'den Tepkiler

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu önemli konunun halk denetimi olmadan görüşüldüğünü eleştirdi. Günaydın, yapılan kısırlaştırma sayılarını, CHP'li belediyelerin bu süreçteki başarılarıyla kıyaslayarak, mevcut yönetimin eksikliklerini ortaya koydu.

Uygulamada Yaşanan Sorunlar

Komisyon görüşmelerinde yaşanan tartışmalara değinen Yenişehirlioğlu, mevcut durumun insan güvenliğini tehlikeye soktuğunu ifade etti. Başıboş köpek sorununa çözüm bulunmadığı takdirde bu durumun daha da büyüyeceği noktasının altını çizdi.

Bu görüşmeler, hem sahipsiz hayvanların durumu hem de insan yaşamı için ne gibi önlemler alınması gerektiğini açığa çıkararak kamuoyunun dikkatini çekti. Sonuç olarak, hayvan hakları ve yönetimi konusunda bir dizi öneri ve çözüm arayışları devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda...

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda...

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda...

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda...

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

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