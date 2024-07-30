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TBMM'de Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yeni Kanun Teklifi

TBMM'de sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni kanun teklifi görüşüldü. Barınak destekleri ve sorumluluklar ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 00:14
TBMM'de Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yeni Kanun Teklifi

TBMM Genel Kurulunda Sahipsiz Hayvanlara Dair Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemeleri genel kurul önünde açıkladı. Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından barınak yapımına yönelik yüzde 40 oranında destek sağlandığını belirtti ve yeni teklifte bu kapsama genişletmeler yapıldığını ifade etti.

Kanun Teklifinin Gelişimi

Kirişci, sahipsiz hayvanlara ilişkin gerçekleştirilen teklifin diğer komisyonlara da gönderildiğini, ancak ilgili komisyonların verilen süre içerisinde çalışamamasının nedeni ile teklifin yalnızca Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldüğünü kaydetti.

Yerel ve Merkezi Yönetim Sorumlulukları

Yerel yönetimlere yüklenen sorumlulukların, merkezi yönetime herhangi bir sorumluluk getirmediği eleştirilerine yanıt veren Kirişci, "Her ilde kurulacak olan İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda merkezi yönetimin temsilcileri bulunacak. Bu, katılımcılığı ve sorumluluğu paylaşmayı sağlamak açısından önemlidir," dedi.

Barınak Yapım Süreci

Kirişci, 2028 yılına kadar barınak yapım çalışmalarının sürekli devam edeceğini belirterek, "Tasarruf tedbirleri yatırımları etkilemeyecek, bu iki konu farklıdır," ifadelerini kullandı.

Hayvan Hakları Alanındaki Gelişmeler

AK Parti hükümetlerinin hayvan hakları konusundaki adımlarına dikkat çeken Kirişci, hayvan sahiplerine sorumluluk yükleyen önceki düzenlemelerdeki eksiklikleri gidermeyi amaçladıklarını vurguladı. Tatil dönemlerinde terk edilen hayvanlarla ilgili ceza uygulamalarının getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmelerin ardından teklifin ikinci bölümü üzerindeki önergelerin değerlendirilmesine geçildi.

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