TBMM'de Savunma Sanayii Bütçesinde Gerginlik: 'Mezar Başında Rakı İçenler' Çıkışı

TBMM Genel Kurulu'nda savunma sanayii bütçesinde gerginlik

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

İbrahim Ethem Taş'ın sözleri

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, savunma sanayindeki gelişmelerin Türkiye'yi dünyada özel bir konuma taşıdığını belirterek Genel Kurul'da şunları söyledi:

"Çağ açıp çağ kapatan gemileri karadan yürütüp Aziz İstanbul’u fetheden Fatih’in torunları, bugün İHA ve SİHA’larıyla teknoloji ve savunma destanı yazmaktadır. Ve geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Kızı Elma insansız savaş uçağımız Murat, radarımızın tespit ettiği jet motorlu hedefi milli Gökdoğan füzesiyle tam isabetle vurdu. Böylece Kızıl Elma havadan havaya görüş ötesi hedefi vuran dünyanın ilk insansız savaş uçağı olmuştur. Bu, Türkiye’nin gökyüzünde yeni bir sayfa açtığının imzasıdır. Bu, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir milletin tarihi imzasıdır. Milletimize bu gururu yaşatan herkese teşekkür ediyoruz"

Taş, gelişmelerden belirli bir kesimin rahatsız olduğunu savunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bu gelişmelere rağmen maalesef üzülerek ifade ediyorum ki CHP yine aynı CHP. CHP Genel Başkanı sahneye çıkmış, neymiş? Bu tarihi testlerin yapıldığı Sinop’ta balıklar rahatsız oluyormuş. Hiç merak etmeyin. Biz kimlerin rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben size söyleyeyim. Kimler rahatsız biliyor musunuz? Mezar başında rakı içenler. Kimler rahatsız biliyor musunuz? Adayını açıklarken bile Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı aklından çıkaramayanlar rahatsız. Kimler rahatsız biliyor musunuz? Kameraları bantlayanlar, baklava kutularında avroları götürenler. Kazandıkları belediyeleri rant yuvasına çevirip konserlerle, festivallerle milletimizin parasını israf edenler rahatsız oluyor"

CHP'den tepki ve Genel Kurul'da gerginlik

Taş'ın bu sözleri üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şu yanıtı verdi:

"İbrahim Ethem Taş bir sürü şey söyledin ama ’mezarda rakı içenler’ dedin. Bak bu ülkede içen içer, içmeyen içmez"

Başarır'ın tepkisinin ardından AK Parti sıralarından itirazlar yükseldi; CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı ve oturumda kısa süreli gerginlik oluştu.

