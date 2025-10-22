TBMM'de Sayıştay'a 5 Yeni Üye Seçildi

TBMM Genel Kurulunda Sayıştay'a 5 Yeni Üye

TBMM Genel Kurulu'nda, Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay üyeliğine seçildi.

Seçim Süreci ve Oy Dağılımı

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, Sayıştay için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçim yapıldı.

Seçimde 293 milletvekili oy kullandı. Oyların 14'ü geçersiz sayıldı.

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından ise Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran Sayıştay'ın yeni üyeleri oldu.

Siyasi Tepkiler

Öte yandan, CHP'li milletvekilleri, "seçimlerin liyakatsiz olduğu" gerekçesiyle oylamaya katılmadı.

TBMM Genel Kurulunda ,siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, Sayıştay için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçim yapıldı. Öte yandan, CHP'li milletvekilleri, "seçimlerin liyakatsiz olduğu" gerekçesiyle oylamaya katılmadı.