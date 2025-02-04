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TBMM'de Yapay Zeka Vurgusu: Türkiye Geleceğe Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:32
TBMM'de Yapay Zeka Vurgusu: Türkiye Geleceğe Hazırlanıyor

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Dijital Dönüşüm Ofisi'ni Dinledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkililerini dinleyerek, yapay zekanın gelişimi ve Türkiye'nin bu alandaki konumu üzerinde durdu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, ülkelerin yapay zeka dönüşümünü ıskalamalarının zorlu bir geleceği beraberinde getireceğini ifade etti. Türkiye'nin bu konuda erken hareket eden ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Komisyon Toplantısı ve Yapay Zeka Stratejisi

Komisyon, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı. Dönmez, komisyonun amacı hakkında bilgi vererek, TÜBİTAK ile Türkiye'nin süper bilgisayarı ARF ACC hakkında detaylı bilgilere ulaştıklarını belirtti. Toplantıda yapay zekanın sunduğu fırsatlar ve tehditler, ulusal yapay zeka stratejisi gibi konularda derinlemesine tartışmalar yapıldı.

Veri Gücü ve Yapay Zeka İlişkisi

Tancan, verinin günümüzde ekonomik kalkınmanın anahtarı olduğunu ve yapay zekanın bu veri yığınlarından değer üretme bağlamında kritik bir rol oynadığını söyledi. Yapay zekanın artık insana benzer algı ve deneyimleri dijital ortamda sağlayabildiğini belirtti. Ayrıca, yapay zeka alanındaki gelişmelerin, küresel ekonomik büyümeye yön vereceği de genel bir kabul gördüğünü aktardı.

Küresel Yapay Zeka Pazarında Büyüme Beklentisi

Yusuf Tancan, yapay zekanın 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15 trilyon dolar ek büyüme sağlamasının beklendiğini ifade ederek, 20242031'de 2,3 trilyon dolara yükselebileceğini öngördü. Türkiye'deki girişim ekosisteminin de bu büyümeden nasibini aldığını vurguladı.

Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi ve Eğitim Programları

Tancan, Türkiye'nin 2021'de yayımladığı yapay zeka stratejisinin, Türkiye'yi bu alanda teknolojiyi üreten bir ülke haline getirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu strateji çerçevesinde 119 tedbir ve sorumlu kurumların belirlendiğini ekledi. Ayrıca, genç yetenekleri yapay zeka ekosistemine kazandırmak amacıyla yürüttükleri Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi projesinde yer alan 110 üniversiteden 226 öğrenci kulübünün katıldığını duyurdu.

Komisyon Tartışmaları ve Yasal Gereklilikler

Toplantıda, yapay zekanın etik ve hukuki boyutları da ele alındı. Tancan, yasal düzenlemelerin aciliyetine dikkat çekerek, şu an yürütülen uyumlaştırma çalışmalarının önemini vurguladı. Komisyonun soruları üzerine Tancan, AB Yapay Zeka Tüzüğü'nün Türkiye açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

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