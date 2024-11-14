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TBMM Dışişleri Komisyonu 7 Kanun Teklifini Kabul Etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalar hakkında 7 kanun teklifini onayladı. Komisyon Başkanı Oktay, güncel tehditlere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:32
TBMM Dışişleri Komisyonu 7 Kanun Teklifini Kabul Etti

TBMM Dışişleri Komisyonu 7 Kanun Teklifini Onayladı

TBMM Dışişleri Komisyonu, başkanlığını AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın üstlendiği toplantıda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 7 kanun teklifini kabul etti.

Gündem ve Tehditler

Toplantının açılışında konuşan Oktay, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada devam eden çatışmaların, özellikle İsrail'in Filistin üzerindeki saldırılarının, bölgedeki barışa tehdit oluşturduğunu vurguladı. Oktay, Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Filistin halkını hedef aldığını söyleyerek, bu durumu "soykırım boyutuna ulaşan yıkım" olarak nitelendirdi.

Oktay, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı ateşkes ve barış için halen umut vermediğini de belirtti. Ayrıca, ABD'deki seçim sonuçlarına dikkat çekerek, Donald Trump'ın başkan seçilmesinin olası yansımalarını kaygıyla izlediklerini ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Önemi

Oktay, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kırgızistan'da gerçekleştirilen Devlet Başkanları Konseyi toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın onur konuğu olarak katılmasının da kendileri için önemli olduğunu belirtti. "Önümüzdeki haftalarda Türk Devletleri Teşkilatı büyükelçilerini topluyor olacağız. Sonrasında üye ülkelerin dışişleri komisyon başkanları Ankara’da buluşacak." dedi.

Yabancı Parlamentolarda Alınan Kararlar

Fransa’daki ziyaret sırasında Türkiye aleyhine alınan kararları değerlendiren Oktay, bu kararların diğer dünya parlamentolarında ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. "Bunları anlatamazsak, benzer kararları almak zorunda kalabiliriz." dedi.

Onaylanan Kanun Teklifleri

Komisyon, aşağıdaki kanun tekliflerini kabul etti:

  • Türkiye ile Sierra Leone Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması.
  • Türkiye ile Irak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşması.
  • Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşması.
  • Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşması.
  • Türkiye ile Irak Hükümeti Arasında Ortak İş Birliği İçin Stratejik Çerçeve Anlaşması.
  • Türkiye ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Türk Kuvvetlerinin Statüsüne İlişkin Mutabakat Muhtırası.
  • Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması Tadil Protokolü.

Irak ile İlişkiler ve Trader Anlaşmaları

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'ın Türkiye'nin ihracatında 3. sırada olduğunu belirterek, iki ülke arasında ticari işbirliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin Libya'daki konumunu vurgulayarak, "Libya'nın bütünlüğünü korumak, uluslararası meşruiyet sağlamak amacıyla diyaloglarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, Türk firmalarının Irak’ta yatırımlar gerçekleştirebilmesi için gerekli yasal güvenceye ihtiyaç duyduğunu ve bu anlaşmanın özel sektör için teşvik edici olacağını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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