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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Arnavutluk'ta Temaslarda Bulundu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Arnavutluk'ta önemli görüşmelere imza atarak ikili ilişkileri güçlendirme hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 10:36
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Arnavutluk'ta Temaslarda Bulundu

Fuat Oktay Arnavutluk'ta İkili İlişkileri Güçlendiriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Arnavutluk'ta önemli temaslarda bulunmak üzere başkent Tiran'a ulaştı.

Oktay, AA muhabirine yapmış olduğu açıklamada, ziyaretin amacı ve planlanan görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Arnavutluk Meclisi Dışişleri Komisyonunun daveti üzerine gerçekleştirdikleri bu ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Stratejik Ortaklık Vurgusu

Oktay, “Arnavutluk ile ilişkilerimiz özellikle son dönemde son derece güçlü ve sürekli bir artan ivmeyle devam ediyor.” diyerek iki ülkenin NATO üyesi olmasının ilişkilerdeki önemine dikkat çekti. Gelecek yıl yapılacak NATO zirvesinin Türkiye’de, ardından ise Arnavutluk’ta gerçekleşeceğini hatırlattı.

Oktay, savunma sanayiinden sağlık sektörüne kadar birçok alanda işbirliği yapıldığını ifade ederek, ekonomik ilişkilerin 1 milyar dolara yaklaştığını ancak bu rakamın potansiyelin çok altında olduğunu düşündüklerini dile getirdi. İki taraftaki iş insanlarının daha aktif bir şekilde faaliyete geçmesi için yasama ve yürütme boyutunda görüşmeler yapılacağını söyledi.

Türk İş İnsanları ile İşbirliği

Oktay, ayrıca Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait New York Üniversitesi'ni ziyaret edeceklerini ve lise mezuniyet törenine katılacaklarını vurguladı. TMV'nin Arnavutluk’taki okullarının en başarılı okullar arasında olmasının gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

Oktay, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile gerçekleştirecekleri görüşmelerin, Avrupa Birliği yolundaki Arnavutluk ile ilişkileri bir üst seviyeye taşıyacağı umudunu taşıdığını belirtti. Ayrıca, yıl sonundan önce üçüncü stratejik toplantının Türkiye’de yapılmasının beklendiğini ifade etti.

“Biz de Komisyon olarak tüm bu konularla ilgili detay görüşmelerimizi yapmak, gerekli değerlendirmeler yapmak, parlamenter diplomasiye katkı vermek için buradayız.” diyerek ziyaretin amacını dikkat çekici bir şekilde özetledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sol4) ile...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sol4) ile beraberindeki heyet, Arnavutluk'ta temaslarda bulunmak üzere başkent Tiran'a geldi. Oktay, AA muhabirine, ziyaret kapsamında gerçekleştirecekleri görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sol4) ile...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sol4) ile beraberindeki heyet, Arnavutluk'ta temaslarda bulunmak üzere başkent Tiran'a geldi. Oktay, AA muhabirine, ziyaret kapsamında gerçekleştirecekleri görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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