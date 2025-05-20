TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Mısır Heyetini Ağırladı

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Önemli Görüşme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mısır Arap Cumhuriyeti Senatosu Dışişleri, Arap ve Afrika İşleri Komisyonu Başkanı Hazem Mohamed Suleiman Omar ve beraberindeki heyetle Meclis'te bir araya geldi.

Kritik Konular Gündeme Alındı

Oktay'ın makamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Mısır arasındaki ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki savaş, Doğu Akdeniz, Yemen ve Kızıldeniz’deki gelişmeler gibi önemli konular ele alındı. Ayrıca, İsrail'in Filistin'deki eylemlerinin durdurulması ve iki devletli çözüm için uluslararası baskının artırılması da gündeme geldi.

Oktay, Omar'ı Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların sağladığı avantajlara vurgu yaptı. Ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi adına üst düzey temasların önemine dikkat çekti.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği Vurgulandı

Omar ise Türkiye’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, görüşmelerin her iki ülkenin ortak hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye-Mısır Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Mısır heyetiyle gerçekleştirdiği toplantıda ilişkilerin güçlenmesini vurguladı.

Şahin, Türkiye-Mısır ilişkilerinin derinleşmesine yönelik çabalara güç katma sözü verirken, iki ülke arasında gerçekleştirilecek işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Mısır'ın Türkiye için önem taşıdığını belirten Şahin, hem ticaret hacminin artırılması hem de bölgesel gelişmeler hakkında işbirliği yapılması gerektiğini dile getirdi.

Geleceğe Dair Umut Verici Mesajlar

Omar, iki ülkenin ortak paydalarda buluşarak işbirliğini her alanda en üst düzeye çıkarma arzularını dile getirdi. Mısır'daki Türk yatırımcı sayısının artmasından bahsederek, özellikle tekstil sektöründeki işbirliklerinin önemini vurguladı.

Sonuç olarak, iki taraf da Türkiye ve Mısır arasında ilişkilerin ilerlemesine yönelik umut verici bir yaklaşım sergiledi. Bölgede işbirliği fırsatlarının değerlendirileceği mesajı verildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağda), Mısır Arap Cumhuriyeti Senatosu Dışişleri, Arap ve Afrika İşleri Komisyonu Başkanı Hazem Mohamed Suleiman Omar (solda) ve beraberindeki heyetle Meclis'te görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağda), Mısır Arap Cumhuriyeti Senatosu Dışişleri, Arap ve Afrika İşleri Komisyonu Başkanı Hazem Mohamed Suleiman Omar (solda) ve beraberindeki heyetle Meclis'te görüştü.