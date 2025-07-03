TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını düzenleyerek çalışmalarına başladı. Komisyona başkan olarak AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu seçildi.

Toplumsal Katılım ve Çözüm Üretme Amaçları

Bu komisyon, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını güçlendirmek ve karşılaştıkları sorunları tespit ederek kalıcı çözümler üretmek amacıyla kuruldu. Toplantıda, başkanlık görevine seçilen Kasapoğlu, azim ve kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Yeni Bir Başlangıç

Kasapoğlu, araştırma komisyonlarının güçlü parlamentoların temel taşlarından biri olduğunu vurguladı ve engellilerin hayatını daha yaşanabilir kılmak için yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. İktidarları döneminde çeşitli önemli adımlar attıklarını kaydeden Kasapoğlu, "Engelsiz bir Türkiye" hedefi ile hareket ettiklerini söyledi.

İşbirliğine Dayalı Çalışma Vurgusu

Kasapoğlu, engellilerin erişemediği hiçbir hizmeti hizmet olarak görmediklerinin altını çizerek, komisyonun toplumun her kesimiyle yakın bir işbirliği içinde olacağını belirtti. Araştırma Komisyonu ile eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve erişilebilir çevre düzenlemeleri gibi alanlardaki mevcut ihtiyaçları kapsamlı bir şekilde değerlendireceklerini dile getirdi.

Ayrıca, 8 Temmuz Salı günü saat 15.30'da komisyonun çalışma takviminin belirlenmesi amacıyla tekrar toplanması kararlaştırıldı.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla kurulan TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. Komisyonda başkan seçilen AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada konuşma yaptı.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla kurulan TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. Komisyonda başkan seçilen AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada konuşma yaptı.