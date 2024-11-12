TBMM Genel Kurulu, Atatürk'ü Anmak İçin Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Karaca Başkanlığında Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılına dikkat çekerek, "Sadece yaşadığı döneme değil, bugüne ve yarına da ışık tutan, devrimleriyle her daim yüreğimizde olacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Çocuk Haklarına Dikkat Çekildi

Gülizar Biçer Karaca, Atatürk'ün "Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar" sözünü hatırlatarak, İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğun bir evde tek başına yanarak can vermesinin, toplumun yüreğinde derin bir acı ve öfke bıraktığını belirtti. Ayrıca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin görüşüldüğünü anımsatarak, çocuk haklarının önemini vurguladı.

Milletvekilleri Farklı Konularda Görüşlerini Belirtti

Gündem dışı söz almak isteyen üç milletvekili, farklı konularda görüşlerini aktardı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, üniversitelerde eğitim kalitesinin arttırılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise, Malatya'da deprem sonrası yürütülen imar çalışmaları hakkında bilgi vererek, 79 bin 702 konut ve iş yerinin inşasının planlandığını söyledi.

Son olarak, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, her gün 3 kadın cinayetiyle karşılaştıklarını ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin tek yolunun toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilimin Önemi Vurgulandı

Genel Kurulda söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, bilimin insanlığın karanlıklarını aydınlatan en güçlü meşale olduğunu dile getirdi. Yerebakan, "Bilim insanlarımızın sesi, hepimizin rehberi olmalı" diyerek, bilimin barış ve anlayışın temeli olduğunu vurguladı.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ise Türkiye'nin büyük depremlerin tehdidi altında olduğunu belirterek, inşaatlardaki eksikliklere dikkat çekti. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, şans ve bahis oyunlarının sorunlarını gündeme getirerek, devletin bu konuda etkin bir denetim sağlaması gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.