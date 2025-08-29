TBMM Genel Kurulu Gazze Gündemiyle Olağanüstü Toplandı: Yüksel ve Turan Mesajlarını Verdi

TBMM Genel Kurulu Gazze gündemiyle olağanüstü toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistin halkına uygulanan baskı ve insani kriz nedeniyle olağanüstü gündemle bir araya geldi. Oturumda konuşan milletvekilleri, yaşananları insanlık suçu ve bölgesel istikrarı tehdit eden gelişmeler olarak niteledi.

Yüksel: 'Filistin yalnız değildir, Gazze yalnız değildir'

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Genel Kurul'daki konuşmasında toplantının hamaset için düzenlenmediğini, Gazze'deki vahşet ve Filistin halkına yönelik uygulamaların Meclis çatısı altında ele alındığını söyledi. Yüksel, 7 Ekim'den sonraki şiddetin 1948'den bu yana süregelen politikalardan bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti ve İsrail'in kuruluşundan bu yana taammüden soykırım suçları işlediği yönündeki değerlendirmesini yineledi.

Kürsüde Gazze'deki çocukların fotoğraflarını gösteren Yüksel, 'Gazze'deki açlık ve yıkım bütün insanlığın onurunu hedef almaktadır' ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail ve ABD destekli olduğu iddia edilen kuruluşların insani yardımı kısıtlamak veya manipüle etmek için kullanılmasını şiddetle kınadı ve bu sistemin tam bir fiyasko olduğunu söyledi.

Yüksel, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı sürecine yazılı ve sözlü görüş bildirerek destek verdiğini, Divan'ın kararının önümüzdeki aylarda açıklanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Konuşmasını 'Ülkemiz, Filistinli gruplar ve uluslararası toplum için zaman birlik zamanıdır. Filistin yalnız değildir, Gazze yalnız değildir, Kudüs sahipsiz değildir. Filistin bir gün özgür olacaktır. Türkiye de bu özgürlüğün sonsuza kadar sesi olacaktır.' sözleriyle tamamladı.

Turan: 'Türkiye Filistin'dir, Filistin de Türkiye'dir'

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Filistin konusunu milli bir dava olarak nitelendirerek, iktidar ve muhalefetin konuya gösterdiği hassasiyete teşekkür etti. Turan, Filistin halkının mücadelesinin sadece toprak savunması değil, aynı zamanda insanlığın vicdanını koruma savaşı olduğunu söyledi ve İsrail'i 'Siyonist çeteler' olarak tanımladı.

Turan, ABD ve Avrupa'nın İsrail'e verdiği desteğin bu ülkeye 'kan dökme cüreti' verdiğini, İslam dünyasının sessizliğinin ise bu cüreti artırdığını ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin konudaki duruşunu güçlü biçimde savunarak, ülkenin Gazze üzerinden yıpratılmasının Siyonist akla hizmet edeceğini vurguladı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik destek vurgusu yapan Turan, geçmişte Erdoğan'ın 'One minute' çıkışı ve Hamas'a ilişkin sözlerini anımsattı ve bazı kesimlerin Filistin hassasiyeti üzerinden siyaset yaptığını eleştirdi.

Meclis tartışması, uyarılar ve ara

Hasan Turan'ın konuşması sırasında DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yerinden söz atınca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından 'Böyle bir hitap şekli yok' uyarısı yapıldı. Gergerlioğlu söz atmayı sürdürünce Kurtulmuş, 'Miting yapmak istiyorsan çık dışarıda miting yap. Meclis'in ahengini bozamazsın' diyerek tepki gösterdi ve birleşime ara verdi.

Ara sonrası oturumda Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Turan'ın muhalefete yönelik dilini eleştirirken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise 'O kadar cesaretiniz varsa bugün çıkın, "İsrail'i tanımıyoruz" deyin. Neyi bekliyorsunuz? Tanımayın İsrail'i.' şeklinde yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Filistin ve Kudüs konusunun siyaset üstü olduğunu belirterek, meseleyi şahsileştirmemeleri çağrısında bulundu ve 'Bazı hesaplarınızı burada Filistin üzerinden, Kudüs üzerinden yapmayın.' dedi.

Toplantıda gündeme getirilen talepler arasında kalıcı ateşkes sağlanması, insani yardıma engelsiz erişim, masum sivillerin korunması ve Filistin Devleti'nin kurulması ile kapasitesinin artırılması yer aldı. Milletvekilleri, bölgedeki gerilimlerin artmasının tüm coğrafyayı daha sancılı hale getireceği uyarısında bulundu.