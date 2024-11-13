DOLAR
34,36 0,07%
EURO
36,57 -0,08%
ALTIN
2.883,9 -0,4%
BITCOIN
3.017.419,07 1,96%

TBMM Genel Kurulu, Gündem Dışı Tartışmalarla Toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda sosyal medya etkileri, yerel sorunlar ve depreme hazırlık gibi konular tartışıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:52
TBMM Genel Kurulu, Gündem Dışı Tartışmalarla Toplandı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, "Sosyal medyanın toplum ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri" üzerine yaptığı konuşmada, sosyal medyadaki asılsız haberlerin toplumu yanlış yönlendirdiğini belirtti. Özer, toplumu yanlış yönlendirmenin yaptırımı olması gerektiğini vurgulayarak, manipülasyon ve sahte hesaplarla algıların değiştirilmeye çalışıldığını dile getirdi. Ayrıca ifade özgürlüğünün gölgesine sığınarak toplumu yalanlarla yönlendirenlere karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. “Türkiye'nin kanunlarına ve kurallarına sosyal mecraların uyması gerekmektedir. Gerçek kullanıcılar kadar sahte hesaplar da mevcuttur. Özgürlük adı altında hiç kimsenin, kişilerin kimliğine zarar verme hakkı yoktur.” diye konuştu.

Mersin'in Yerel Sorunları

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, "Mersin'in yerel sorunları" hakkında yapılan konuşmasında, ilin çözüm bekleyen birçok sorunu bulunduğunu söyledi. Özellikle Mersin Limanı'nın genişletilmesine ilişkin projeye değinen Doğan, projenin çevreye zarar vereceğini vurgulayarak, durdurulmasını istedi.

Kocaeli'nin Sorunları ve Depreme Hazırlık

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, "Kocaeli'nin sorunları" üzerine yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Yıldızlı, Kocaeli ile Marmara'nın depremlere hazırlanması gerektiğini belirtirken, "Eğer Marmara'da deprem olursa gerçekten Marmara çöker. Marmara çökerse Türkiye çöker." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaraylı Yiğit'in Bağışladığı Organlar 4 Çocuğa Hayat Verecek
2
Tunceli'de Atış Eğitiminde Kaza: Bir Polis Şehit Oldu
3
Diyabetli Hastalar İçin İyi Haber: İnsülin Pompası SGK Kapsamına Alınabilir
4
Ankara'da MIKTA Paneli: Küresel Yönetişimin Geleceği Tartışıldı
5
Mirasımız Kudüs Derneği, 'Türkiye'de Kudüs Algısı' Araştırmasını Açıkladı
6
TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir