TBMM Genel Kurulu, Gündem Dışı Tartışmalarla Toplandı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, "Sosyal medyanın toplum ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri" üzerine yaptığı konuşmada, sosyal medyadaki asılsız haberlerin toplumu yanlış yönlendirdiğini belirtti. Özer, toplumu yanlış yönlendirmenin yaptırımı olması gerektiğini vurgulayarak, manipülasyon ve sahte hesaplarla algıların değiştirilmeye çalışıldığını dile getirdi. Ayrıca ifade özgürlüğünün gölgesine sığınarak toplumu yalanlarla yönlendirenlere karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. “Türkiye'nin kanunlarına ve kurallarına sosyal mecraların uyması gerekmektedir. Gerçek kullanıcılar kadar sahte hesaplar da mevcuttur. Özgürlük adı altında hiç kimsenin, kişilerin kimliğine zarar verme hakkı yoktur.” diye konuştu.

Mersin'in Yerel Sorunları

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, "Mersin'in yerel sorunları" hakkında yapılan konuşmasında, ilin çözüm bekleyen birçok sorunu bulunduğunu söyledi. Özellikle Mersin Limanı'nın genişletilmesine ilişkin projeye değinen Doğan, projenin çevreye zarar vereceğini vurgulayarak, durdurulmasını istedi.

Kocaeli'nin Sorunları ve Depreme Hazırlık

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, "Kocaeli'nin sorunları" üzerine yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Yıldızlı, Kocaeli ile Marmara'nın depremlere hazırlanması gerektiğini belirtirken, "Eğer Marmara'da deprem olursa gerçekten Marmara çöker. Marmara çökerse Türkiye çöker." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.