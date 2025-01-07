TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Aile Yılı Seçenekleri Masaya Yatırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Aile Yılı Tartışmaları

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2025 Aile Yılı kapsamında aile bağlarını kuvvetlendirecek adımları atacaklarını belirtti. Akbaşoğlu, gençleri aile kurumuna hazırlama, kadınlar, çocuklar ve yaşlıları koruma hedefleri doğrultusunda, aile birliğini tehdit eden unsurlara karşı farkındalık oluşturacaklarını vurguladı.

Sanatçı Ferdi Tayfur'a Saygı Duruşu

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Antalya'da hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diledi. Şahin, toplumsal barış için her adımın değerli olduğunu ifade etti.

Emeklilik İle İlgili Eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 14 bin 469 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığını eleştirerek, bu miktar ile insanların yaşamının mümkün olmadığını savundu. Cümlesinde “Hangi bedeli ödedik de bu ortaya çıktı?” diye sorarak ülkenin mali durumun kötüye gittiğini belirtti.

MHP'nin 2025 Vizyonu

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin büyüme yolunda siyasi kutuplaşmayı aşması gerektiğini ifade ederek, 2025 yılının önemli bir eşik olacağını vurguladı. Suriye'deki gelişmelerin Türkiye’nin öncelikleri arasında olduğunu belirten Kılıç, Türkiye’nin terörle mücadelede önemli adımlar atacağına dikkat çekti.

DEM Partisi'nin Barış Çağrısı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'nin tarihsel bir fırsatla karşı karşıya olduğunu ve bu fırsatın değerlendirilebilmesi için tüm partilere sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.

CHP'nin Eleştirileri ve Aile Yılı Tespiti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aile Yılı ilan etmesini eleştirerek, emeklilerin durumunu gündeme getirdi. “En düşük emekli maaşı, Meclis iradesini hiçe sayarak belirlendi” diyen Başarır, işçi ve emeklilerin karşılaştığı gıda enflasyonuna dikkat çekti.

Siyasi Tartışmalar ve Gerginlikler

İYİ Parti ile DEM Parti arasında yaşanan tartışmalarda, barış çağrıları ve 'zehirli dil' ifadesi öne çıktı. Çömez, demokrasinin gerekliliklerine vurgu yaparken, Koçyiğit ise barışın sağlanması için daha yapıcı bir dilin kullanılmasını önerdi.