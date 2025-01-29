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TBMM Genel Kurulu'nda Gazetecilik Üzerine Tartışmalar ve Belediyelere Görevlendirmeler

TBMM Genel Kurulu'nda gazetecilik ve belediye görevlendirmeleri üzerine önemli tartışmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:10
TBMM Genel Kurulu'nda Gazetecilik Üzerine Tartışmalar ve Belediyelere Görevlendirmeler

TBMM Genel Kurulu'nda Sıcak Gelişmeler

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bilirkişinin ifşa edilmesi soruşturmasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Usta, "Kimse bu ülkede gazeteci olduğu için veya gazetecilik yaptığı için gözaltına alınmıyor veya tutuklanmıyor." dedi.

Partiler Arası Tartışmalar

Gündeme dair söz alan diğer grup başkanvekilleri de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun raporunun henüz tamamlanmadığını belirterek, "Gazeteciler gözaltına alınmamalıdırlar. İfadeye savcılık kararıyla çağrılmalı, basın görevini yapmalıdırlar." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'den Eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı görevlendirmeleri eleştirerek, "Eğer bir belediye başkanının bir kusuru, hatası varsa, bu yargı önünde tescil edilmeli." dedi.

MHP'den Tepkiler

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşma metnini yırtmasına sert tepki gösterdi. Kılıç, bu olayın milli iradeye ve siyasi ahlaka bir saldırı olduğunu vurguladı.

DEM Parti'den Eleştiriler ve CHP'nin Duruşu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Siirt Belediyesine yapılan kayyum atamalarını eleştirerek, "31 Mart seçimlerinden bu yana kayyum atanan 8. belediyemiz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bilirkişinin ifşa edilmesi soruşturmasına dair, "Bu baskıya asla boyun eğmeyeceğiz, susmayacağız, bir adım geri atmayacağız." dedi.

AK Partiden Açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, komisyonun sonuçları hakkında yaptığı açıklamada, "Raporun ön basımı yapılmış olup, siyasi parti gruplarından çözüm önerileri beklenmektedir," dedi. Usta, gazetecilikle ilgili yaptığı açıklamada ise herkesin kanun önünde eşit olduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili’nden Bahçeli Vurgusu

TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’da Türk milletinin direncini vurgulayarak, "Bu tip haksızlıklara fırsat vermemek faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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