TBMM Genel Kurulu'nda Gergin Anlar: İmamoğlu Tartışmaları ve Protestolar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Çiftçilerin Mağduriyeti Gündemde

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Adana, Mersin ve Hatay'da yaşanan zirai don olaylarının ardından bitkisel ürünlerin ciddi zarar gördüğünü dile getirdi. Çiftçilerin zararlarını gidermek için zarar tespitinde bulunulmasının önemi vurgulandı. Varlı, hem TARSİM hem de Ziraat Bankası ile bağlantılı borçların ertelenmesi gerektiğini aktardı.

Protestolar ve Tepkiler

Varlı’nın konuşması sırasında bazı CHP milletvekilleri, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu dövizleri göstererek tepkilerini ortaya koydular. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin derin bir yoksullukla karşı karşıya olduğunu ve emekli ile asgari ücretlinin ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutuklanmasını eleştiren Gürer, demokratik değerlerin korunması gerektiğini savundu.

Yargının Tarafsız Olması Gerekiyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, demokratik protestoların hak olduğunu anımsattı. Ancak şiddete dönüşen eylemler konusunda uyarıda bulunan Yüksel, bu durumların kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yüksel, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ölçülü ve meşru olduğunu ifade etti.

Çatışmalar ve Siyasi Gerginlik

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İmamoğlu'na yönelik iddiaların CHP'nin iç dinamiklerinden kaynaklandığını savunarak, darbe girişiminin CHP’ye karşı yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise protesto haklarının anayasal bir hak olduğunu hatırlatarak, barışçıl eylemlerin önemine değindi.

Bu olayların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime 5 dakika ara verdi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.