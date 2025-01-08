TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
Osmaniye'nin Kurtuluşu Kutlandı
AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılını kutladı. Gülsoy, Osmaniye'nin bir kültür ve medeniyet merkezi olduğunu ifade ederek, kentin tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. Ayrıca, Osmaniye'nin işgalleri kabullenmeyerek düşmana geçit vermediğini vurguladı.
Ferdi Tayfur'a Rahmet
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diledi. Ergun, Ferdi Tayfur’un milletin duygularına tercüman olduğunu söyledi.
Yozgat'ın Sorunları
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de Yozgat'ın sorunları hakkında konuşarak gündemi zenginleştirdi.