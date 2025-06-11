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TBMM Genel Kurulu Toplanamadı: Başkanlık Divanı Oluşmadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül edememesi nedeniyle toplanamadı. Birleşim 12 Haziran'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 14:32
TBMM Genel Kurulu Toplanamadı: Başkanlık Divanı Oluşmadı

TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle toplanamadı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimin başında Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını duyurdu.

Birleşim Ertelendi

Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını açıklayan Adan, birleşimi 12 Haziran Perşembe saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Celal...

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimin başında Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Celal...

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimin başında Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

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