TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Parti Önerileri Red Edildi

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda, bazı kanunlarda ve KHK'lerde değişiklikler içeren kanun tekliflerinin görüşmelerinin yarın tamamlanmaması halinde, Genel Kurul 30 Mayıs'ta da çalışacak.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP tarafından gündeme getirilen grup önerileri ayrı ayrı oylanarak reddedildi. Yeni Yol Partisinin "Göç İdaresi ve gönderme merkezleri", İYİ Partinin "obezite", DEM Parti'nin "klinik araştırmalarda kadın etkisi" ve CHP'nin "sanayicinin sorunları" konularındaki önerileri ele alındı.

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Türkiye'nin son 20 yılda yaşadığı savaşlar sonucu göçmenlerin artışını vurguladı. Torun, "Göç İdaresi Başkanlığının ırkçı ve yabancı düşmanı yönetim yapısı, Türkiye'ye sığınanların haklarını tehdit eder bir mekanizmaya dönüşmüştür," dedi.

Torun, geri gönderme merkezlerinin kötü koşullarını eleştirerek, TBMM'nin bu durumu acilen gündemine alması gerektiğini savundu ve insani bir göç politikası için harekete geçilmesini istedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, geri gönderme merkezlerinde kalanlarla iletişim kurmalarının engellendiğini belirtti ve bu merkezlere yönelik müdahale gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan insan hakları ihlallerine karşı uluslararası düzeyde farkındalık yaratılması gerektiğini vurguladı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Türkiye'de yürütülen göç politikasını hukuksuz ve kontrolsüz bulduklarını ifade etti. Seyit, mevcut durumun yalnızca bir göç krizi değil, aynı zamanda bir demografik mühendislik projesi olduğunu öne sürdü.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, göçmenlerin üzerinden siyaset yapılmasına karşı çıkarken, geri gönderme merkezlerinin denetim süreçlerini gündeme getirdi. Uslu, bu merkezlerin insani olarak denetlendiğini ve gerekli hukuki süreçlerin işletildiğini söyledi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi. Ayrıca, önümüzdeki günlerde yapılacak bazı kanun tekliflerinin görüşmelerine de geçildi. 3 Haziran tarihinde ise TBMM Başkanlık seçimi yapılacağı belirtildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarını sürdürdü.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarını sürdürdü.