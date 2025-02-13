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TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Taslak Raporunu Tamamladı

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, maden güvenliğini artırmaya yönelik 'Madencilik Politikaları Üst Kurulu' oluşturulmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:09
TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Taslak Raporunu Tamamladı

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Taslak Raporunu Tamamladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, madencilik alanındaki stratejileri belirlemek ve uygulamanın takibini sağlamak amacıyla yeni bir kurul önerisinde bulundu. Komisyon, "Madencilik Politikaları Üst Kurulu" tesis edilmesini önerdi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların engellenmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla oluşturulan bu komisyonun taslak raporunda, güvenli ve sürdürülebilir altın madenciliği için öneriler öne çıkıyor.

Maden Kanunu'nda Düzenlemeler Önerildi

79 maddeden oluşan önerilerde, altın madenciliğine yönelik özel izin ve denetim standartlarının belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Raporda, maden iş yerlerinin çalışan başına ölüm oranındaki yüksekliğine dikkat çekilerek, güvenlik politikalarının oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Komisyonun raporunda ayrıca, madencilik faaliyetlerinin üretim baskısı altında yürütülmesinin takip edilmesi önerildi; hak sahiplerinin hesap verebilirliğinin artırılmasına vurgu yapıldı.

Çevresel Etkilerin İzlenmesi

Yığın liç kavramının tanımlanması ve tüm süreçlerin güncel teknoloji ile izlenmesi gerektiği belirtilen raporda, altın madenciliği alanındaki çevresel etkilerin düzenli olarak ölçülmesi ve bu bilgilerin kamu ile paylaşılması önerildi.

Denetim Ve Yasal Düzenlemeler

Raporda ayrıca, denetim süreçlerinin güçlendirilmesi için öneriler sıralanıyor. Madencilik alanında health and safety (iş sağlığı ve güvenliği) yönetim sisteminin oluşturulması gerektiği ve bağımsız denetimlerin zorunlu hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

İş Güvenliği Eğitiminin Artırılması

İlkokuldan itibaren Afet ve Yer Bilimleri derslerinin müfredata dahil edilmesi istenirken, iş güvenliği konusundaki farkındalığın artırılması gerektiği kaydedildi. Ayrıca, madencilik alanında sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Sonuç

İliç’te yaşanan maden kazasının ardından hazırlanan bu rapor, madencilik sektörünün geleceği için önemli bir yol haritası sunuyor. Komisyon, önerilen düzenlemeler ile birlikte maden güvenliğinin artırılmasını ve benzer kazaların önlenmesini amaçlıyor.

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