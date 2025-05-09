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TBMM İliç Maden Kazası Raporunu Meclis Başkanı'na Sundular

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 15:06
TBMM İliç Maden Kazası Raporunu Meclis Başkanı'na Sundular

TBMM İliç Maden Kazası Raporunu Meclis Başkanı'na Sundular

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a takdim etti. Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile diğer komisyon üyeleri, Kurtulmuş'u ziyaret ederek kazanın detaylarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Kazanın Önemi ve Yeniden Değerlendirme Gerekliliği

Uslu, 13 Şubat 2024'te Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasının, altın madeni üretim süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesini ve sektörün çeşitli boyutlarda ele alınmasını gündeme getirdiğini vurguladı. Özellikle, "Önce insan, önce çevre, sonra güvenli madencilik" anlayışının bu kazayla birlikte bir kez daha önem kazandığını belirtti.

Komisyon Çalışmaları ve İncelemeler

Komisyonun yaklaşık 100 saatlik toplantı gerçekleştirdiğini ve kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile sektörden yaklaşık 100 uzmanı dinlediğini açıklayan Uslu, çalışmalar sonucunda 14 bin sayfa bilgi ve belgenin incelendiğini ifade etti.

Güvenli Altın Madenciliği İçin Öneriler

İliç'teki incelemelerde kazanın sebeplerinin, iş güvenliği önlemlerinin ve çevresel etkilerin değerlendirildiğini belirten Uslu, güvenli altın madenciliği mimarisinin oluşturulması ve çevre sağlığından halk sağlığına kadar olan olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için öneriler geliştirdiklerini kaydetti. Bu çerçevede, rehabilitasyon, restorasyon ve madencilik eğitimi gibi pek çok konunun ele alındığı aktarıldı.

Uslu, raporun, benzer kazaların yaşanmaması adına alınacak tedbirlere ve milli altın madenciliği sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlamasını umduğunu dile getirdi.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu...

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu (sol 4) ile komisyon üyesi milletvekilleri hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a (sol 5) takdim etti.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu...

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu (sol 4) ile komisyon üyesi milletvekilleri hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a (sol 5) takdim etti.

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