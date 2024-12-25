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TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Narin Güran Duruşmasına Katılacak

Derya Yanık, Narin Güran cinayeti duruşmasını perşembe günü Diyarbakır'da takip edeceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:04
TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Narin Güran Duruşmasına Katılacak

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Narin Güran Duruşmasına Katılacak

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Narin Güran cinayeti davasının perşembe günü yapılacak duruşmasını, komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Diyarbakır'da takip edeceklerini açıkladı.

Yanık, 2024 yılına dair insan hakları ihlalleri ve komisyon çalışmalarına ilişkin Anadolu Ajansı'na (AA) önemli bilgiler verdi. Dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların altını çizen Yanık, özellikle İsrail'in Gazze saldırıları sonucunda yaklaşık 55 bin kişinin yaşamını yitirdiğine ve 110 bin kişinin yaralandığına dikkat çekti. Yanık, Gazze'de ciddi bir insan hakkı ihlalinin yaşandığını vurguladı.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki durum hakkında da bilgiler veren Yanık, pek çok insanın yerinden edildiğini belirterek, Sednaya Hapishanesi'nin yaşananların bir özeti olduğunu dile getirdi. Yanık, "Sednaya, insan hakları karnesinde kendisine yer bulamayacak kadar kötüdür" dedi.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için üzerine düşeni yaptığını belirten Yanık, Birleşmiş Milletler'in çözemediği tahıl krizini Türkiye'nin çözdüğünü ifade etti. Ayrıca, çözülen tahıl krizinin Afrika'nın açlıktan kurtulmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Keşmir ve Doğu Türkistan Sorunları

Yanık, BM'nin ve uluslararası kuruluşların çözemediği en çok konuşulan insan hakkı sorununun Keşmir meselesi olduğunu belirterek, Keşmir'deki Müslümanların özgürlüklerine kavuşmasının Türkiye için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Doğu Türkistan'daki soydaşların da temel hak ve özgürlüklerine ulaşamadığını belirtti.

Yanık, Arakanlı Müslümanların da haklarını kaybettiğini ve bölgede insan hakkı ihlallerinin devam ettiğini dile getirerek, Sudan'daki insan hakkı sorunlarına da değindi.

Kadınlar ve Çocuklar İlk Etkileniyor

Derya Yanık, savaşların ve krizlerin etkisinin en çok kadınlar ve çocuklar üzerinde olduğunu vurguladı. Filistin'de hayatını kaybedenlerin yüzde 65'inin kadın ve çocuklar olduğunu, 2 yaş altındaki çocuk sayısının ise yaklaşık 3 bin olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Rolü ve Gelecek Hedefleri

Yanık, Türkiye'nin arabuluculuğuyla Somali ile Etiyopya arasında sağlanan anlaşmayı hatırlatarak, bunun iki ülke arasındaki krizin çözümüne katkı sağladığını ifade etti. Yanık, "Uluslararası sistemin yapması gereken çalışmayı biz yaptık" diyerek, 2024'ün insan hakları karnesinin iç açıcı olmadığını belirtti.

Komisyon olarak insan hakları ihlalleri üzerine çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yanık, Narin Güran cinayeti davasını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, ırkçılık ve İslamofobi gibi meselelere dair inceleme ziyaretleri gerçekleştirdiklerini de ekledi.

Yanık, Türkiye'nin insan hakları konusunda önemli adımlar attığını ve dünya barışını sağlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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