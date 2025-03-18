TBMM, Kartalkaya Otel Yangını İçin Araştırma Komisyonu Kurdu

TBMM, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangınını araştırmak amacıyla bir komisyon oluşturdu. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığındaki komisyonda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri yangın güvenliği konusundaki sunumlarını gerçekleştirdi.

Yangın Yönetmeliğinin Tarihsel Süreci

Komisyonda sunum yapan Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Türkiye'deki yangın yönetmeliklerinin tarihsel sürecini ve farklılıklarını detaylandırdı. Aslan, yangın güvenliği şartlarını taşımayan binaların ruhsat ve iskan almasının mümkün olmadığını, bu durumun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için de geçerli olduğunu vurguladı.

Aslan, konuşmasında; “Bina kullanıma başlayana kadar projelerin buna uygun olması lazım, ruhsat alabilmesi için. Aksi takdirde ruhsat verilmemesi gerekmektedir,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, inşaatın sorumlu teknik elemanlarının sorumluluklarını da hatırlattı.

Denetim Yetkileri ve Güncelleme Çalışmaları

Yangınla ilgili denetim yetkileri üzerine de değinen Aslan, “Bakanlığımızın, yönetmeliği çalışma ve düzenleyici bir görevi bulunmaktadır, denetleyici bir hususu bulunmamaktadır,” dedi. İlgili idarelerin denetim görevini üstlendiğini belirtti.

Aslan, Bolu'daki otelin miras yoluyla el değiştirdiğini ve tadilat ruhsatına gittiğini ifade ederek, “Ruhsat değişikliği yapıldığı anda o binanın yeni yönetmeliğe uygun hale getirilme mecburiyeti bulunmaktadır,” dedi. Aksi takdirde yapı kullanma izin belgesi verilemeyeceğini vurguladı.

Ayrıca, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanı Yasin Yıldırım da komisyona mevzuat hakkında bilgiler sundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver de toplantıya katıldı.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı.