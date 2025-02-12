TBMM, Kartalkaya Yangını İçin Araştırma Komisyonu Üyelerini Belirledi

TBMM, Kartalkaya Yangını İçin Komisyon Kurdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun üyelerini belirledi.

Komisyon Üyeleri Belirlendi

Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda, Bolu Kartalkaya Mevkiinde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılması ve ilgili kurumların sorumluluklarının tespit edilmesi için düzene konan komisyona üye seçimi yapılmış olup, işte o üyeler:

AK Parti : Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem ve Nurettin Alan, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kayseri Milletvekili Murat Çıngı, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Niğde Milletvekili Cevahir Özyurt.

: Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem ve Nurettin Alan, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kayseri Milletvekili Murat Çıngı, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Niğde Milletvekili Cevahir Özyurt. CHP : Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Corabatır, Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici.

: Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Corabatır, Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici. DEM Parti : Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu Kök.

: Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu Kök. MHP : Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk.

: Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk. İYİ Parti : Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz.

: Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz. Yeni Yol Partisi: Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar.

Komisyon, ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimlerini gerçekleştirecek. Çalışma süresi 3 ay olarak belirlenmiş olup, gerektiğinde Ankara dışında da çalışmalar yapılabilecek.