TBMM KİT Komisyonunda TOKİ ve İLBANK 2021-2022 Hesapları Görüşüldü

TBMM KİT Komisyonu'nda TOKİ ve İLBANK'ın Hesapları İncelendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2021 ve 2022 yılı hesapları detaylı bir şekilde ele alındı.

TOKİ'nin Konut Üretim Hedefleri

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, yaptığı sunumda, "TOKİ'nin yıllık konut üretim ortalaması 70 bin olduğu göz önüne alındığında, 2025 yılında bu rakamın 3 katına çıkarılacağını" belirtti. Sözlerine devam eden Sungur, "Son iki yıl içinde şehirlerimize yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımızın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konut kazandırılmış olacaktır" dedi.

İLBANK'ın Destekleyici Rolü

İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, sunumunda bankanın kullandırdığı dış kredilerin tamamının kalkınma statüsünde uzun vadeli ve düşük faizli olduğunu vurguladı. Türk, "Yaşanan doğal afetlerde zarar gören altyapı tesislerinin onarımı için 9 milyar lira finansman sağladık." dedi ve deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Kaynar, şirketin yurt içi ve yurt dışındaki projelerine dair bilgi verdi. Kaynar, "Bugüne kadar yaklaşık 250 konut ve ticari alanın kentsel dönüşümünü tamamladık" diyerek yapılan çalışmalara değindi.

TBMM KİT Komisyonu'nda, TOKİ'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilançoları da ibra edilmiştir. Bu durum, Türkiye'nin konut üretimindeki artışın ve kentsel dönüşümündeki gelişmelerin sürdüğünü göstermektedir.

TBMM KİT Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ile Bakanlığın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2021-2022 yılı hesap ve işlemlerini görüşmek üzere toplandı. Komisyon, KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş başkanlığında toplandı.

TBMM KİT Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ile Bakanlığın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2021-2022 yılı hesap ve işlemlerini görüşmek üzere toplandı. Komisyon, KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş başkanlığında toplandı.