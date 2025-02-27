TBMM Komisyonu, Bebek Ölümleri ve Sağlık Kuruluşlarını Araştırmak İçin Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu

TBMM Komisyonu, Ankara'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Ankara Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Komuta Kontrol Merkezi gibi önemli kurumlara ziyaret gerçekleştirerek çalışmalarına devam etti.

İstanbul ve İzmir'deki çalışmalarını tamamlayan komisyon, Ankara'da da incelemelerde bulundu. Komisyonun Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, ziyaretlerine Ankara Valisi Vasip Şahin ile başladı. Ziyarette, komisyon üyeleri, yürütmekte oldukları çalışmalar hakkında Vali Şahin'e bilgiler sundu.

Valilik ziyaretinin ardından, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne giden komisyon üyeleri, burada İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe'den il genelindeki sağlık hizmetleri, 112 hasta nakil hizmetleri ve yoğun bakım hizmetleri hakkında detaylı bir sunum aldı.

Son olarak, İl Sağlık Müdürlüğü binasında faaliyet gösteren Sağlık Komuta Kontrol Merkezini gezen komisyon üyeleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesindeki ambulanslarla gerçekleştirilen hasta nakil işlemleri hakkında yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Ankara Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Komisyon üyeleriyle beraber ilk olarak Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti. Komisyon üyeleri ziyarette Vali Şahin'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Ankara Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Komisyon üyeleriyle beraber ilk olarak Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti. Komisyon üyeleri ziyarette Vali Şahin'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.