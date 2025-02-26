TBMM Komisyonu Bebek Ölümlerini Araştırdı: Yenidoğan Bakımında Kritik Açıklamalar

TBMM Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu, bebek ölümleri ve özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili önemli veriler paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:05
TBMM Komisyonu Bebek Ölümlerini Araştırdı: Yenidoğan Bakımında Kritik Açıklamalar

TBMM Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Şan, toplantının açılışında 21-22 Şubat tarihlerinde İzmir’e gerçekleştirdikleri yerinde incelemeleri hatırlattı. Ayrıca, yarın Ankara'da da İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve Etlik Şehir Hastanesi çocuk servisi ile yenidoğan yoğun bakımında incelemelerde bulunacaklarını bildirdi.

Güneydoğu Anadolu'da Bebek Ölüm Oranları Yüksek

Komisyonda sunum yapan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Eğitim ve İdare Sorumlusu Doç. Dr. Ercan Tutak, 2021 yılına ait bebek ölümleri ve personel istatistiklerine ilişkin grafikler paylaştı. Tutak, Türkiye'nin sağlık harcamalarının 'çok az' olduğunu, özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım yatak sayısının Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin toplamından fazla olduğunu belirtti. Ayrıca, bebek ölümlerinin %75’inin ilk bir haftada gerçekleştiğini ifade etti.

Denetim Eksiklikleri ve Usulsüzlükler

Tutak, denetimlerde çok büyük açıklar bulunduğunu ve cezaların caydırıcı olmadığını savundu. Denetimlerin daha etkili olabilmesi için, önceden haberli denetimlerden ziyade baskın denetimlerin yapılmasının gerektiğini vurguladı. Özellikle, bebeklerin neotologlar tarafından doğum sonrası bakım alması gerektiğini belirtti.

Yenidoğan Hemşireliği ve Uzmanlık Sorunları

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Taştekin, neonatoloji uzmanlığının önemine dikkat çekerek, mevcut kadroların %90’ının boş kaldığını ifade etti. Yeni doğan hemşirelerinin seçilerek alınması gerektiğini ve bu pozisyonun itibarının artırılması gerektiğini söyledi.

Erken Müdahale ve Anne Sütü Kullanımı

Ankara Üniversitesi Hastaneleri Koordinatör Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Erdeve, erken doğum riski olan annelere uygulanacak steroid tedavisinin önemi hakkında bilgi verdi. Türkiye’de anne sütü kullanım oranlarının düşük olduğunu ve özellikle prematüre bebekler için bu oranların artırılması gerektiğini vurguladı.

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyinin Göstergesi

Son olarak, Prof. Dr. Begüm Atasay anne ve bebek sağlığının dünya genelindeki gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye'de bebek ölüm hızının binde 10 olduğunu, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi illerde bu oranın ülke ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti.

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