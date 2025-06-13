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TBMM Komisyonu, Bolu'da Zirai Don Olayını İnceledi

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Bolu'da ceviz bahçelerinde zirai don etkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 13:23
TBMM Komisyonu, Bolu'da Zirai Don Olayını İnceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Bolu'da zirai dondan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı. Komisyon, nisanda yaşanan zirai donun sonuçlarını araştırarak, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararları tespit etmek ve benzer olayların etkilerini asgariye indirmek için gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Gökpınar köyünde zirai donun etkilediği alanları ziyaret eden komisyon üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, çiftçiler ve ziraat odaları temsilcilerinden bilgi aldı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bolu'daki ceviz bahçelerinde gerçekleştirilen yerinde incelemelerde, meyve türlerinin, özellikle fındık, ceviz ve kiraz gibi ürünlerin zarar gördüğünü ifade eden Korkmaz, "Yer yer bitkisel üretimde yoncaların yetişmesinde de hayvancılığı etkileyen kısımlarda zararlar tespit ettik. Ceviz ve fındıkta ciddi hasarlar gözlemlendi," dedi.

Korkmaz, bu çalışmalardaki incelemelerin yanı sıra, Düzce ve Adapazarı'nda da araştırmalara devam edeceklerini açıkladı. Ayrıca, birinci tur inceleme gezileri çerçevesinde daha önce Malatya, Niğde ve Karaman'ı ziyaret ettiklerini anımsatarak, bakanlık ile bilgi paylaşımında bulunduklarını vurguladı.

Zirai don olayının yalnızca üreticileri değil, o ilin ekonomisini de derinden etkilediğine dikkat çeken Korkmaz, "Gelecek yılların ürünlerini de etkileyen bölgeler var, bunları açıkça ifade ettik. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz," şeklinde konuştu.

Programa Vali Abdulaziz Aydın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri, Bolu ve ilçelerinin ziraat odaları temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Bolu'da zirai...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Bolu'da zirai dondan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Bolu'da zirai...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Bolu'da zirai dondan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

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