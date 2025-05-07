TBMM Komisyonu, Kartalkaya Yangınında Belediye Başkanı Özcan'ı Dinledi

Çok Sayıda Kayıbın Yaşandığı Yangın İçin Araştırmalar Devam Ediyor

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangınıyla ilgili araştırma komisyonu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı dinledi. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Başkan Özcan, otelin işletme ruhsatının Özel İdare tarafından verildiğine dikkat çekerek, "Burası kesinlikle bizim yetki ve sorumluluk sahamızda değil" ifadelerini kullandı. Özcan, hukuki açıdan da bu otelin denetleme yetkilerinin bulunmadığını belirtti.

Komisyonun Çalışmaları ve Ek Süre Talebi

Toplantıya başkanlık eden AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, komisyonun bir ay daha çalışabilmesi adına ek süre istediklerini söyledi. Altınok, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini dinlediklerini ve bir daha böyle acıların yaşanmaması için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını vurguladı.

Otelin Ruhsat ve Denetim Süreçleri

Otelin 1990'lı yılların sonunda Bayındırlık İl Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırıldığını kaydeden Özcan, "Yanan otele baktığımızda yaklaşık 16 bin 300 metrekare. Burada 4 kez tadilat yapılmış" dedi. Özcan ayrıca, otelin bulunduğu alanın Bolu’nun Seben ilçesine ait olduğunu ve dolayısıyla Bolu Belediyesi'nin sorumluluk alanı dışında kaldığını belirtti.

Hukuki Sorumluluklar ve Yapılan Denetimler

Belediye Başkanı Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın otel için çeşitli denetimleri olduğunu ve yangın öncesinde kontrolörlerin oteli denetlediğini aktardı.

Bunun yanında, yangından sonra hazırlanan bilirkişi raporunun teknik olarak doğru olduğunu belirten Özcan, raporda hukuki kısımların yanlış anlaşıldığını ifade etti. "Hukuki durumu aynı olan insanlarla ilgili ayrı bir uygulama yapılıyor" dedi.

Siyasi Yansımalar ve Tartışmalar

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, komisyonun etkin olabilmesi için Bakanlar ve Bolu Valisi'nin de katılmasını istedi. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, belediye görevlilerinin oteldeki eksiklikleri ihbar etmediğinin altını çizerken, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, sorumlulukların kamu görevleri tarafından yerine getirilmesi gerektiğini savundu.

Tanju Özcan, olaya olan duyarlılığını vurgulayarak, "Eğer bu otel Bolu Belediyesinin sınırları içinde olsaydı, derhal istifa ederdim" ifadeleriyle sorumlulukları üstlendiğini bir kez daha yineledi.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.