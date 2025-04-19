TBMM Üyeleri, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı Değerlendirdi

TBMM Üyeleri, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısını Değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımızın Duruşu

Turan, toplantının yapıldığı İstanbul'daki Conrad Otelde gerçekleştirilen etkinliği değerlendirerek, "Cumhurbaşkanımız bugüne kadar sadece Filistin meselesinde değil, yeryüzünde zalimlerin karşısında, mazlumların yanında her konuda en güçlü duruşu ortaya koymuştur. Bu konuda da hiçbir kimseye ve hiçbir güce eyvallah etmemiştir. Bu toplantının Türkiye'de düzenlenmesi bunun çok açık göstergesidir." dedi.

TBMM üyeleri, 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşen bu önemli toplantıyı Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 13 ülkenin katılımıyla İstanbul'daki Conrad Otel'de düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı Anadolu Ajansına (AA) değerlendirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 13 ülkenin katılımıyla İstanbul'daki Conrad Otel'de düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı Anadolu Ajansına (AA) değerlendirdi.