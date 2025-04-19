DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.243.410,1 -1,13%

TBMM Üyeleri, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı Değerlendirdi

TBMM İdare Amiri Hasan Turan, İstanbul'daki Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 15:55
TBMM Üyeleri, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı Değerlendirdi

TBMM Üyeleri, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısını Değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımızın Duruşu

Turan, toplantının yapıldığı İstanbul'daki Conrad Otelde gerçekleştirilen etkinliği değerlendirerek, "Cumhurbaşkanımız bugüne kadar sadece Filistin meselesinde değil, yeryüzünde zalimlerin karşısında, mazlumların yanında her konuda en güçlü duruşu ortaya koymuştur. Bu konuda da hiçbir kimseye ve hiçbir güce eyvallah etmemiştir. Bu toplantının Türkiye'de düzenlenmesi bunun çok açık göstergesidir." dedi.

TBMM üyeleri, 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşen bu önemli toplantıyı Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve AK...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 13 ülkenin katılımıyla İstanbul'daki Conrad Otel'de düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı Anadolu Ajansına (AA) değerlendirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve AK...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 13 ülkenin katılımıyla İstanbul'daki Conrad Otel'de düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı Anadolu Ajansına (AA) değerlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin'de Boğa Güreşlerinde Yaralanma Olayı
2
Kırşehir ve Sivas'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
3
Bakan Yumaklı: Kahverengi Kokarcayla Mücadelede Galip Geleceğiz!
4
Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM Genel Kurulu'nda Kadın-Erkek Eşitliğine Vurgu Yaptı
6
Halkın İsmet Paşa'sı Sergisi Pembe Köşk'te Kapılarını Açtı
7
Ordu'da 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması' Ödül Töreni Gerçekleşti

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!