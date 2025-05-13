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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Komisyon Başkanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yapay zeka politikalarına yön verecek raporun temeli oluşturduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 20:58
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Son Toplantıda Yapay Zeka Geleceği Tartışıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, son toplantısını AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Komisyon Başkanı Fatih Dönmez başkanlığında gerçekleştirdi. Dönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, komisyonun hazırlayacağı raporun yalnızca mevcut durumu yansıtmakla kalmayıp, Türkiye'nin yapay zeka politikalarına yön verecek bir yol haritası olacağını vurguladı.

Çalışmalar ve Toplantılar

Dönmez, komisyonun 4 aydır süregelen çalışmalarının son aşamasında olduklarını belirterek, bu süreçte toplam 12 toplantı, 3 çalışma ziyareti ve bir zirve düzenlendiğini açıkladı. Komisyon, katılımcıların sağladığı çeşitli görüşlerle oldukça kapsamlı bir bilgi ağı oluşturdu.

“Bu toplantılarda, yalnızca teknik meseleler değil; aynı zamanda yapay zekanın toplumsal, hukuki ve etik boyutları da ele alındı” diyen Dönmez, tarım, eğitim, sağlık gibi alanlardaki etkileri değerlendirdiklerini ifade etti.

Raporun İçeriği ve Gelecek Planları

Dönmez, raporun içeriğinde yapay teknolojilerinin genel görünümü, kazançları ve riskleri ile hukuki çerçevenin ele alınacağını aktardı. “Bu rapor, Türkiye'nin yapay zeka politikaları için bir temel oluşturacaktır” dedi.

Yasal Düzenleme İhtiyacı

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yapay zeka çalışmalarının verimliliğinin artırılabilmesi için kurumların bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kalıcı bir yapay zeka komisyonu kurulmasının zorunlu olduğunu belirtti ve “Raporumuz, yalnızca kütüphanelerde kalmayacak; icraata dökülecek” diye ekledi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ise yapay zeka uzmanı yetiştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, yasal düzenlemelerin güncellenmesi gerektiğini savundu.

Dijital Ekonomi ve Hızlı Karar Destek Sistemleri Üzerine Yorumlar

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye'nin daha hızlı karar destek sistemlerine ihtiyaç duyduğunu belirterek, dijital ekonomi ve yapay zeka konusunda kamu kurumu düzeyinde bir üst yapı önerdi. Ayrıca, inovasyon ve teknoloji destekleme mekanizmalarının kurulması gerektiğini ifade etti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen ise yapay zeka karar alma süreçlerinde insan denetiminin önemini vurgulayarak, algoritma şeffaflığının yasal zorunluluk haline getirilmesini istedi.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkün Ün de, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun kalıcı hale gelmesini ve ileri düzeyde koordinasyon sağlanmasını önerdi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında...

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı. Komisyonun son toplantısında, komisyon raporunda yer alacak hususlar değerlendirildi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında...

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı. Komisyonun son toplantısında, komisyon raporunda yer alacak hususlar değerlendirildi.

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