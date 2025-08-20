DOLAR
TCG Anadolu ile Zafer Yolculuğu: Çanakkale'den İstanbul'a 350 Genç

Zafer Haftası'nda 350 genç, TCG Anadolu ile 23 Ağustos'ta Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu'na çıkacak; Bakan Osman Aşkın Bak da gençlere eşlik edecek.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:39
Zafer Haftası kapsamında düzenlenen özel program

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, TCG Anadolu gemisiyle düzenlenecek "Zafer Yolculuğu"nda 350 genç Çanakkale'den İstanbul'a uğurlanacak. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlandı.

Program, gençlere milli mücadele ruhunu yaşatmayı ve aynı zamanda teknoloji ile savunma sanayisi alanlarında ilham vermeyi amaçlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yolculukta gençlere eşlik edecek.

Program detayları ve katılımcılar

Etkinlik 23 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. TCG Anadolu, Çanakkale Gelibolu Feribot İskelesi'nden hareket edecek ve aynı gün akşam İstanbul Sarayburnu'nda resmi törenle karşılanacak.

Gemide; üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece almış gençler yer alacak.

Yolculuk öncesinde gençler GSB Eceabat Gençlik Kampı'nda konaklayacak ve Çanakkale'nin tarihi ile kültürel alanlarını gezecekler. 8 saat sürecek olan "TCG Anadolu Zafer Yolculuğu" sırasında gemi katılımcılara tanıtılacak ve Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından konferanslar verilecek.

Bakanın açıklaması

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Osman Aşkın Bak, etkinliğe ilişkin şunları kaydetti:

"Anadolu’yu bizlere yurt yapan Sultan Alpaslan ile istiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, Zafer Haftası'nı kutlamak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığımız ile özel bir program hazırladık. Ülkemizin yerli imkanlarıyla yaptığı TCG Anadolu gemisiyle gençlerimize hem milli mücadele ruhunu yaşatmak hem de teknoloji ve savunma sanayisi alanında onlara ilham vermek amacıyla bu yolculuğu düzenliyoruz. Gençlerimize bu imkanı sunan Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’e teşekkür ediyoruz."

