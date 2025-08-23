TCG Anadolu'yla 'Zafer Yolculuğu'nda Gençlerin Gururu

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Zafer Yolculuğu" etkinliğinde gençler, Çanakkale'den İstanbul'a uzanan seyri TCG Anadolu ile gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinliğin amacı; milli mücadele ruhunu yaşatmak ve gençlere savunma sanayi ile teknolojide ilham vermek olarak açıklandı.

Etkinlik programı ve katılımcılar

Gelibolu'da başlayan gemi seyri boyunca, TCG Anadolu'nun hafif araç güvertesinde kurulan etkinlik alanında bir dizi program gerçekleştirildi. Program, gemiye ilişkin tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu katılımcılara müzik performansı sundu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu gençlere verdiği konferansta Türkiye'nin çevre denizlerdeki faaliyetlerini anlattı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise konuşmasında Çanakkale destanının önemine vurgu yaparak, ülkenin savunma sanayindeki gelişimini aktardı. Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri de konferanslarla "mavi vatan"ın önemini gençlere anlattı.

Etkinlikte; mühendislik fakültelerinden öğrenciler, UNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alanların da aralarında bulunduğu toplam 350 genç yer aldı.

Gençlerin TCG Anadolu deneyimi

Katılımcılar gemiyi gezme, savunma sanayi araçlarını yakından görme ve uzman konferanslarını dinleme fırsatı buldu. Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindeki protokol üyeleri, gençler ve askeri öğrencilerle birlikte geminin üst güvertesinde Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yazılım Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Yusuf Berke Zengin duygularını, "Selçuk Bayraktar'ın burada uçuş denemesi yaptığı alanda bulunmak benim için çok heyecan verici bir şey. Yerinde deneyimlemek çok güzel. Duygularımı tarif edemiyorum. Allah devletimize zeval vermesin." sözleriyle dile getirdi. Zengin, Baykar'da çalışmayı hedeflediğini ve TEKNOFEST için bir proje üzerinde çalıştığını belirtti.

Biyomedikal Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Taha Çınar Ateşli ise, "Hava, kara, deniz teknolojilerini yerinde gördük. Bu teknolojileri yerinde görebilmek bizi mutlu ediyor. İleride biyomedikal mühendisi olduğum zaman askeri tıbbi teknoloji alanında ya da ASELSAN'da çalışmak istiyorum. Burada gördüklerimde feyz alacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Makine Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Ahmet Kerem Alkan, savunma sanayisine kablo üreten bir firmada staj yaptığını, ikinci sınıftayken geminin kablolarının tasarımını yaptığını ve şimdi o kabloları yerinde görmenin kendisini duygulandırdığını aktardı. Alkan, iki bakanlığa teşekkür ederek, savunma sanayisinin gündemde olmasının mesleki hevesi artırdığını söyledi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Elif Gümüş TCG Anadolu için, "Muazzam bir mühendislik harikası. Ülkemiz için çok önemli bir yapı. Kesinlikle hem savunma hem denizcilik açısından inanılmaz güzel. Çok mutluyum, çok gurur duydum burada bulunmaktan." değerlendirmesinde bulundu.

Kimya birinci sınıf öğrencisi Seçil Hallaç, savunma sanayi yatırımlarının önemine dikkat çekerek burada edindiği deneyimlerin kendisini heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını söyledi. İsmail Emre Geçgel de, "Gücümüzü tarihimizden alan bir millet olduğumuz için bu gemi yenilerine de örnek teşkil ediyor. Bugünden daha fazla güçlenerek gelecekte bunların daha iyisini yapacağımızı düşündüğüm için ben de savunma sanayi alanında çalışmayı düşünüyorum." dedi.

Gençlerin 'mavi vatan' görüşleri

Gençler, etkinlik boyunca "mavi vatan" kavramının önemine ilişkin görüşlerini paylaştı. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Enes Tarık Akgün "mavi vatan"ı devletin karasularının bağımsızlığının tamamı olarak tanımladı.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Meltem Keser, "Sınırlarımız dediğimizde insanların aklına kara sınırları geliyor ama kara sınırları kadar önemli olan deniz sınırlarımız var. Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ege Denizi, bunların hepsi bizim 'mavi vatan'ımız ve 'mavi vatan'ımız da en az kara sınırlarımız kadar değerli." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Muhammed Enes Avcı, "Ülkemizin konumu itibarıyla üç tarafının denizlerle çevrili olması sebebiyle 'mavi vatan' bizim için çok önemli. Nasıl ki zamanında Çanakkale Boğazı'nda İstanbul'a gitmelerine izin vermediysek, şimdi de 'mavi vatan'dan asla taviz vermemeliyiz." dedi.

Makine Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Muhammed Emir Karakoç ise, "Mavi vatan, denizlerdeki bağımsızlığımızı ele alan, çıkarlarımızı koruyan, denizlerimizdeki petrol, doğal gaz gibi yeraltı zenginliklerimizi güvence altına alan hukuksal bir kavramdır. 'Mavi vatan' bizim için önemlidir. Nasıl ülke sınırlarımız olduğu gibi deniz sınırlarımız da hayati öneme sahiptir. Yeraltı zenginliklerimizi çıkardıkça bağımsız olacağız. Bu yönde çalışmaları görmek bizi çok mutlu ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Elektrik Elektronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Deniz Çuğalı "Bu enerji kaynakları vazgeçilmezdir. 'Mavi vatan' da bizim için vazgeçilmezdir." diyerek denizlerin enerji potansiyeline dikkat çekti.

Mekatronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Hüseyin Emre Ergenç, vatanı "sevdiği, büyüdüğü, birlikte güçlü hissettiği her yer" olarak tanımladı ve ekledi: "'Mavi vatan' da bu vatanımın bütün deniz aşırı, denizdeki bütün kuvvetleri demektir. Barbaros Hayrettin, Fatih Sultan Mehmet ve Çanakkale Zaferi'ndeki donanmamızı düşündüğüm zaman 'mavi vatan' benim için sevgi, birlik, beraberlik, her şey demek. 'Mavi vatan'ımızın incisi olarak gördüğüm TCG Anadolu'da olmamı sağlayan herkese çok teşekkür ederim."

Etkinlik, gençlere savunma sanayi ve denizcilik alanlarında yerinde gözlem ve ilham fırsatı sunarken, katılımcıların gelecekte bu alanlarda yer alma isteğini güçlendirdi.

