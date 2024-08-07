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TCG Enez Mayın Avlama Gemisi Yunanistan'a Ziyaret Gerçekleştirdi

TCG Enez, Yunanistan'ın Suda Adası'na liman ziyareti yaptı ve eğitim süreçlerine katıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:03
TCG Enez Mayın Avlama Gemisi Yunanistan'a Ziyaret Gerçekleştirdi

TCG Enez Yunanistan Limanına Gitti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Enez mayın avlama gemisinin 27-29 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan'ın Suda adasında bulunan limana ziyarette bulunduğunu duyurdu.

Geçiş Eğitimleri ve NATO İşbirliği

MSB'nin açıklamasında, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) çerçevesinde, TCG Enez'in gerçekleştirdiği bu ziyaretin önemine değinildi. 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında Mersin Limanı'na döneceği belirtilen geminin, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Ros Constantin Balescu komuta kontrol gemisiyle geçiş eğitimleri yapacağı kaydedildi.

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