TCG Enez Mayın Avlama Gemisi Yunanistan'a Ziyaret Gerçekleştirdi

TCG Enez Yunanistan Limanına Gitti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Enez mayın avlama gemisinin 27-29 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan'ın Suda adasında bulunan limana ziyarette bulunduğunu duyurdu.
Geçiş Eğitimleri ve NATO İşbirliği
MSB'nin açıklamasında, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) çerçevesinde, TCG Enez'in gerçekleştirdiği bu ziyaretin önemine değinildi. 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında Mersin Limanı'na döneceği belirtilen geminin, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Ros Constantin Balescu komuta kontrol gemisiyle geçiş eğitimleri yapacağı kaydedildi.