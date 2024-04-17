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TCMB Başkanı Fatih Karahan: "Türkiye'de manşet enflasyonunun 2024 ikinci yarısından itibaren düşeceğini bekliyoruz"

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Washington'daki IMF-Dünya Bankası Bahar toplantılarında yaptığı sunumda, Türkiye'nin manşet enflasyonunun gelecek yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 22:25
TCMB Başkanı Fatih Karahan: "Türkiye'de manşet enflasyonunun 2024 ikinci yarısından itibaren düşeceğini bekliyoruz"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, IMF-Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında Washington'da yaptığı sunumda, Türkiye ekonomisinin gelecek dönemdeki enflasyon görünümü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, Türkiye'de manşet enflasyonunun 2024'ün ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Sunumunda hizmet sektöründe enflasyonun düşürülmesinin zorluğuna ve konut enflasyonundaki iyileşmeye değinen Karahan, yurt içi talebin normalleşme işaretleri gösterdiğini ancak hala dirençli bir yapıda olduğunu belirtti. Ayrıca, parasal sıkılaşma politikalarının getiri eğrisinde değişikliklere yol açtığını ve Türk lirası mevduatlarının oranının arttığını dile getirdi.

Karahan'ın sunumu, Washington'da Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen "Gelişmekte Olan Piyasalarda Merkez Bankası Yönetimi" başlıklı etkinlikte gerçekleşti. TCMB Başkanı, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda ilerleme kaydettiğini de katılımcılara aktardı

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