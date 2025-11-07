TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikasıyla Enflasyonda Kademeli İyileşme

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yılın dördüncü enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun ekonomik göstergelere etkisinin kademeli olarak gözlemlendiğini belirtti.

Enflasyon Tahminleri

Başkan Karahan, yıllık enflasyon öngörülerini paylaşarak şunları söyledi: "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 arasında olacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2026’da yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında olacağı tahmin ediliyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9’a geriledikten sonra yüzde 5 aralığında tutunmasını varsayıyoruz" şeklinde konuştu.

Dezenflasyon Süreci ve Beklentiler

Karahan, politika değerlendirmesinde "Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. 2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

İthalatın yılın ikinci yarısında hız kestiğine ve cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında kaldığına dikkat çeken Karahan, "Son iki ayda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtik. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün devam etmesini bekliyoruz. Enflasyon gelişmelerinde gıda enflasyonunun etkisi öne çıktı. Enflasyonda yavaşlama eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor" dedi.

Kira Enflasyonu ve Beklentiler

Kira enflasyonunun beklenenden daha dirençli seyrettiğini, ancak son aylarda yavaşlama gösterdiğini belirten Karahan, "Enflasyonda 12 ay sonrası beklentilerde gerileme yavaşladı. Enflasyonda beklentiler hala tahminlerimizin üzerinde. Sıkı parasal duruş, makro ihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekleniyor. Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

