TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Piyasaların nefesini tutarak beklediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 46,00 seviyesinde sabit tuttuğunu açıkladı.

TCMB'nin dünkü toplantısından çıkan 'faizleri sabit bırakma' kararı, piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Kararın hemen ardından dolar, altın ve borsa yatırımcıları pozisyonlarını gözden geçirirken, en çok merak edilen konu ise tasarruflarını Türk Lirası'nda değerlendiren mevduat sahiplerinin geleceği oldu.

Faizlerin düşeceği beklentisinin rafa kalkmasıyla birlikte bankalar arasındaki mevduat kapma yarışı yeniden alevlendi. 1 milyon TL'si olan bir yatırımcı, 32 günün sonunda cebine net ne kadar para koyacağına dair hesaplamalar yapmaya başladı.

Sabit Faiz Tasarrufu Olanları Mutlu Etti

PPK toplantısında alınan kararla birlikte gecelik borç verme faizi de yüzde 49,00 seviyesinde sabit kaldı. Merkez Bankası'nın kararının ardından bankacılık sektörü de revizelerini açıklamaya başladı.

Müşteri çekmek için kıyasıya bir rekabete giren bankalar, özellikle "Hoş Geldin" veya özel dijital hesaplar üzerinden sundukları faiz oranlarını son 6 haftanın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ediyor. Bazı bankalarda cüzi oranlarda indirim gözlense de, pastanın zirvesinde %53'lük psikolojik sınırın korunduğu dikkat çekiyor.

En Yüksek Faiz Veren Bankalar

Tasarruflarını en yüksek getiri ile değerlendirmek isteyenler için bankaların güncel faiz oranları şu şekilde:

%53,00 Faiz Oranı Sunanlar: Alternatif Bank (VOV Hesap), Türkiye Finans (Günlük Hesap), Anadolubank (Renkli Hesap)

Alternatif Bank (VOV Hesap), Türkiye Finans (Günlük Hesap), Anadolubank (Renkli Hesap) %52,00 Faiz Oranı Sunanlar: Denizbank (Kaptan Hesap), Fibabanka (Kiraz Hesap), Odea Bank (Oksijen Hesap)

Denizbank (Kaptan Hesap), Fibabanka (Kiraz Hesap), Odea Bank (Oksijen Hesap) %51,00 Faiz Oranı Sunanlar: ING (Turuncu Hesap), HSBC (Modern Hesap)

1 Milyonun En Fazla Getirisi Ne Kadardır?

Mevcut en yüksek faiz oranı olan %53,00 üzerinden yapılan hesaplamada:

Ana Para: 1.000.000 TL

1.000.000 TL Faiz Oranı (Yıllık): %53,00

%53,00 Vade: 32 gün

Yapılan hesaplamalar sonucunda, 1 milyon liranın 32 günlük vadedeki net faiz getirisi, stopaj (vergi) kesintisi yapıldıktan sonra tam 37.241 TL olarak artış gösterecek.