TDK Başkanı Osman Mert'ten Ortak Türk Alfabesi Açıklaması

TDK Başkanı Osman Mert, Ortak Türk Alfabesi'ni Değerlendirdi

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, Çorum'da düzenlenen "Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konferansında dikkate değer açıklamalarda bulundu. Mert, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi'nin Türk tarihini, Asya tarihini, dünya tarihini ve bölge tarihini derinden etkileyecek bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Metinleri Okuma İmkanı

Mert, artık Türkiye vatandaşlarının Kazak, Kırgız, Özbek Türkçeleri ile yazılmış metinleri okuyabileceklerini belirtti. Bunun yanı sıra, Anadolu'dan yola çıkan bir kişinin Kazakistan'ın doğu sınırına veya Çin'e kadar tabelaları ve yazıları okuyarak gidebileceğini ifade etti.

İki Türkçe Arasındaki Yakınlaşma

Osman Mert, Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi arasında bir yakınlaşmanın yaşandığını, ayrıca Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'da Türkiye Türkçesi bilen pek çok soydaş bulunduğunu vurguladı. Türk devletleri ve halklarının birbirine yaklaştığını dile getirdi.

Ortak Alfabenin Faydaları

Mert, Ortak Türk Alfabesi'nin kullanımının yazının etkilediği tüm alanları etkileyerek, halkları birbirine yaklaştıracağını, bilgi alışverişini hızlandıracağını ve artıracağını sözlerine ekledi. Ayrıca, Türk Cumhuriyetleri'nin ortak hareket edebilme kabiliyetini geliştireceğini and Economic bağları güçlendireceğini belirtti.

Konferansa, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da katıldı. Mert, konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, Türk Ocakları Çorum Şubesince Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konferansına katıldı.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, Türk Ocakları Çorum Şubesince Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konferansına katıldı.