TDK Başkanı Osman Mert'ten Ortak Türk Alfabesi Açıklaması

TDK Başkanı Osman Mert, Ortak Türk Alfabesi'nin tarihi bir gelişme olduğunu vurgulayarak bilgi alışverişini artıracağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:53
TDK Başkanı Osman Mert'ten Ortak Türk Alfabesi Açıklaması

TDK Başkanı Osman Mert, Ortak Türk Alfabesi'ni Değerlendirdi

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, Çorum'da düzenlenen "Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konferansında dikkate değer açıklamalarda bulundu. Mert, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi'nin Türk tarihini, Asya tarihini, dünya tarihini ve bölge tarihini derinden etkileyecek bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Metinleri Okuma İmkanı

Mert, artık Türkiye vatandaşlarının Kazak, Kırgız, Özbek Türkçeleri ile yazılmış metinleri okuyabileceklerini belirtti. Bunun yanı sıra, Anadolu'dan yola çıkan bir kişinin Kazakistan'ın doğu sınırına veya Çin'e kadar tabelaları ve yazıları okuyarak gidebileceğini ifade etti.

İki Türkçe Arasındaki Yakınlaşma

Osman Mert, Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi arasında bir yakınlaşmanın yaşandığını, ayrıca Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'da Türkiye Türkçesi bilen pek çok soydaş bulunduğunu vurguladı. Türk devletleri ve halklarının birbirine yaklaştığını dile getirdi.

Ortak Alfabenin Faydaları

Mert, Ortak Türk Alfabesi'nin kullanımının yazının etkilediği tüm alanları etkileyerek, halkları birbirine yaklaştıracağını, bilgi alışverişini hızlandıracağını ve artıracağını sözlerine ekledi. Ayrıca, Türk Cumhuriyetleri'nin ortak hareket edebilme kabiliyetini geliştireceğini and Economic bağları güçlendireceğini belirtti.

Konferansa, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da katıldı. Mert, konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, Türk Ocakları Çorum Şubesince Çorum Belediyesi Turgut...

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, Türk Ocakları Çorum Şubesince Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konferansına katıldı.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, Türk Ocakları Çorum Şubesince Çorum Belediyesi Turgut...

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, Türk Ocakları Çorum Şubesince Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konferansına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Gündem Özeti: 22 Şubat 2025
3
Washington DC'den Trump'a Yanıt: 'Biz 51. Eyalet Olacağız'
4
Çorum'da Çocuklar Karda Tepsilerle Eğlendi
5
Samsun'da Kar Sebebiyle Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı
6
Bolu'da Hava Koşulları Nedeniyle Eğitim Ara Verildi
7
Antalya'da Kamyonet ve Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!