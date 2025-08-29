TDK'nin 'Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu' Karaman'da Tamamlandı

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi işbirliğiyle Karaman'da düzenlenen Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu programı başarıyla tamamlandı.

Programın içeriği ve eğitmenler

Program, 25-29 Ağustos tarihleri arasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Katılımcılara alanında uzman eğiticiler Şener Mete, Cüneyt Gündoğdu, Erdoğan Arıkan, Nedim Atak, Murat Atıl ve Ekrem Tamer rehberliğinde diksiyon ve etkili konuşma eğitimi verildi.

Etkinliğe Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 40 öğretmen katıldı. Dersler iki ayrı sınıfta yürütülerek program tamamlandı.

Açılış töreni

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış törenine, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Nebi Uysal ve Prof. Dr. Murat Mayda, Başspiker ve TDK Bilim Kurulu Üyesi Şener Mete, uzman spikerler ile kurum ve üniversite personeli katıldı.

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, törendeki konuşmasında Karaman'ın Türkçe tarihinin müstesna şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, düzenlenen etkinliklerin Türk dilinin derin geçmişini ve kültürel mirasını pekiştirme açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Mert, programın Türkçenin doğru ve etkili kullanımına katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu ve öğretmenlerin bu kazanımları öğrencilerine aktarmalarına yardımcı olmayı amaçladığını ifade etti.

Kapanış ve değerlendirme

Programın kapanış etkinliğine TDK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin katıldı. Şahin, yaz okulunun öğretmenlerin mesleki gelişimine önemli katkılar sağladığını ve bu kazanımların sınıf içi iletişime olumlu yansıyacağını söyledi. Şahin ayrıca, katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'ya teşekkür belgesi takdim etti.

