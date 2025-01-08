TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, yıl boyunca çekilen etkileyici fotoğrafların seçilmesi ve halkın beğenisine sunulması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Oylama sürecinde katılımcılar, farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek en beğendikleri kareleri seçebiliyor. Genel Müdür Turan, bu tür organizasyonların sanatı teşvik ettiğini ve toplumsal olayların görsel hafızasını oluşturduğunu vurguladı.

Katkı sağlayarak bu etkinliğe destek vermenin kendisi için önemli olduğunu belirten Turan, Anadolu Ajansı'nın fotoğrafçılık alanındaki başarısını ve sektöre kattığı değeri öne çıkardı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.