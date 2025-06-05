TDV, Malavi'de Kurban Eti Dağıtımına Başladı

TDV Heyeti Kurban Eti Dağıtımı için Malavi'de

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yıl Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş kampanyası kapsamındaki çalışmaları ile Malavi'de 1300 kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Vakfa bağlı 12 kişilik ekip, İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkarak kurban eti dağıtımı için öncelikle Güney Afrika'nın Johannesburg kentine ulaştı. Ardından sırasıyla Malavi'nin Lilongwe kentine geçerek hedeflerine odaklandılar.

Kurban Etleri İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak

TDV Malavi ekip sorumlusu Fuat Büyükkaymaz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl gerçekleştirilen kampanyanın önemli bir parçası olarak bağışçıların kurbanlarının bir kısmının Malavi'de kesileceğini belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için büyük bir çaba içinde olduklarını ifade etti.

Büyükkaymaz, Chikwawa, Lilongwe, Mchinji, Salima, Blantyre ve Mangochi şehirlerinde gönüllüler aracılığıyla yaklaşık 10 bin aileye kurban eti ulaştırılacağını vurguladı. Kurban kesimlerinin tüm dini kurallar ve esaslara uygun olarak gerçekleştirileceğini ekledi.

Malavi’nin Zorlu Koşulları

Büyükkaymaz, Malavi'nin dünya çapında en fakir ülkelerden biri olduğunu dile getirerek, insanların yılda bir kez et yeme fırsatına sahip olduklarını belirtti. Her Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahipleriyle bir araya gelerek bayramı onlarla geçirdiklerini, ayrıca ramazan ayında da çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunduklarını açıkladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Malavi'de kurban eti dağıtımı yapacak. İlk olarak Güney Afrika'nın Johannesburg kentine gelen TDV heyeti, daha sonra Malavi'nin Lilongwe kentine geçti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Malavi'de kurban eti dağıtımı yapacak. İlk olarak Güney Afrika'nın Johannesburg kentine gelen TDV heyeti, daha sonra Malavi'nin Lilongwe kentine geçti.