TDV'nin 'Hediyem Kitap Olsun' Projesiyle 500 Bine Yakın Kitap Dağıtıldı

TDV'nin 'Hediyem Kitap Olsun' Projesiyle 500 Bine Yakın Kitap Okurlara Ulaştı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 'Hediyem Kitap Olsun' projesi kapsamında şimdiye kadar yurt genelinde 500 bine yakın kitap dağıttı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre proje, bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Dağıtım Alanları ve Amaç

Proje, 2022'den bu yana üniversitelere, Kur'an kurslarına, ihtiyaç duyulan kütüphanelere, dezavantajlı gruplara, gençlik ve kültür merkezlerine, cezaevlerine, İslam ile yeni tanışanlara, araştırmacılara ve sivil toplum kuruluşlarına kitap ulaştırıyor. Dağıtılan eserler arasında farklı kategorilerde çok sayıda kitap seti yer alıyor.

Kütüphane ve Kitap Dağıtım İstatistikleri

Proje kapsamında bugüne kadar 73 ilde 261 kütüphane zenginleştirildi. Bu kütüphanelerde 35 okul öncesi, 29 ilkokul, 67 ortaokul, 87 lise ve 43 yetişkin kitaplığı kuruldu.

Ayrıca projeyle 5 bin 496 kuruluşa 448 bin 763 kitap ulaştırılırken, 50 bini aşkın öğrenci eğitim seviyelerine uygun kitaplarla buluşturuldu.

Gelecek Hedefleri

Vakıf, bu yılın sonuna kadar 200 yeni kütüphane açarak öğrencilere 50 bin kitap daha ulaştırmayı hedefliyor. Projenin öncelikli amaçları arasında dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların bilgiye erişimini sağlamak ve okuru nitelikli içeriklerle buluşturmak yer alıyor.

TDV'nin bu çalışması, okuma kültürünü güçlendirme ve kaynaklara erişimi adil hale getirme çabalarının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.