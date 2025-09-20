TDV'nin 'Hediyem Kitap Olsun' Projesiyle 500 Bine Yakın Kitap Dağıtıldı

TDV'nin 'Hediyem Kitap Olsun' projesi 2022'den bu yana yurt genelinde yaklaşık 500 bin kitap dağıttı; 261 kütüphane zenginleştirildi, yıl sonu hedefi 200 yeni kütüphane.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:34
TDV'nin 'Hediyem Kitap Olsun' Projesiyle 500 Bine Yakın Kitap Dağıtıldı

TDV'nin 'Hediyem Kitap Olsun' Projesiyle 500 Bine Yakın Kitap Okurlara Ulaştı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 'Hediyem Kitap Olsun' projesi kapsamında şimdiye kadar yurt genelinde 500 bine yakın kitap dağıttı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre proje, bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Dağıtım Alanları ve Amaç

Proje, 2022'den bu yana üniversitelere, Kur'an kurslarına, ihtiyaç duyulan kütüphanelere, dezavantajlı gruplara, gençlik ve kültür merkezlerine, cezaevlerine, İslam ile yeni tanışanlara, araştırmacılara ve sivil toplum kuruluşlarına kitap ulaştırıyor. Dağıtılan eserler arasında farklı kategorilerde çok sayıda kitap seti yer alıyor.

Kütüphane ve Kitap Dağıtım İstatistikleri

Proje kapsamında bugüne kadar 73 ilde 261 kütüphane zenginleştirildi. Bu kütüphanelerde 35 okul öncesi, 29 ilkokul, 67 ortaokul, 87 lise ve 43 yetişkin kitaplığı kuruldu.

Ayrıca projeyle 5 bin 496 kuruluşa 448 bin 763 kitap ulaştırılırken, 50 bini aşkın öğrenci eğitim seviyelerine uygun kitaplarla buluşturuldu.

Gelecek Hedefleri

Vakıf, bu yılın sonuna kadar 200 yeni kütüphane açarak öğrencilere 50 bin kitap daha ulaştırmayı hedefliyor. Projenin öncelikli amaçları arasında dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların bilgiye erişimini sağlamak ve okuru nitelikli içeriklerle buluşturmak yer alıyor.

TDV'nin bu çalışması, okuma kültürünü güçlendirme ve kaynaklara erişimi adil hale getirme çabalarının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri
2
Şabanözü'ne Yer Altı Barajı: 300 Bin Metreküp Kapasiteli Çözüm
3
Azerbaycan Karabağ'da Tam Egemenlik Sağladı — İkinci Yıl Değerlendirmesi
4
AA ve Sony temsilcileri işbirliği fırsatlarını değerlendirdi
5
TİTCK Başkanı Ahmet Ayar Uyardı: Çocuk Yüz Boyalarında Güvenlik Riski
6
Kırgızistan'da KGAÖ "Rubej-2025" Hızlı Mukabele Tatbikatı
7
Esenler'de firari hükümlü ve kaçmasına yardım eden 2 şüpheli yakalandı

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi