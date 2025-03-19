TDV, Ramazan'da Deprem Bölgesindeki 325 Bin Afetzedeye Yardım Edecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla önemli bir yardım kampanyası başlattı. Deprem felaketinin etkileri hâlâ hissedilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonucunda 11 ilde yaklaşık 325 bin depremzedeye yardım ulaştırılması hedefleniyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" sloganıyla hayata geçirilen yardım programı çerçevesinde, binlerce depremzede aileye destek sağlandığı bildirildi.

Ramazan boyunca, 25 bin 250 adet 1000 liralık alışveriş yardım kartı, 10 bin 200 adet bayramlık alışveriş kartı ve 2 bin gıda kolisi, depremzedelere ulaşacak. Ayrıca, TDV ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu işbirliğiyle 5 bin 500 alışveriş yardım kartı daha dağıtılacak.

Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve deprem bölgesinde dayanışmayı artırmak amacıyla, 5 ilde 6 ayrı noktada iyilik sofraları kurulacak. Bu sofralarda günlük 4 bin 750 kişinin iftar yapması planlanıyor. Ayrıca, Ramazan boyunca toplamda yaklaşık 140 bin kişiye sıcak yemek ikram edilmesi hedefleniyor.

Bu yardımlardan 184 bin 250 kişi faydalanırken, Ramazan destek programıyla birlikte bu sayının yaklaşık 325 bine ulaşması öngörülüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazanda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilde yaklaşık 325 bin depremzedeye yardım sağlamayı hedefliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazanda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilde yaklaşık 325 bin depremzedeye yardım sağlamayı hedefliyor.