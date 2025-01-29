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Ted Cruz: Çin'in Panama Kanalı Etkisi ABD Güvenliğini Tehdit Ediyor

Texas Senatörü Ted Cruz, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin ABD ulusal güvenliği için ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 00:42
Ted Cruz: Çin'in Panama Kanalı Etkisi ABD Güvenliğini Tehdit Ediyor

Çin'in Panama Kanalı'ndaki Rolü

ABD'de Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin ABD'nin ulusal güvenliği için büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Senatör Cruz'un Açıklamaları

Cruz, Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesinde gerçekleştirilen bir oturumda, Panama Kanalı ile ilgili endişelerini dile getirdi. Senatör, "Çinli şirketlerin, mevcut durumda kanal üzerinde neredeyse on yıl sürecek bir köprü inşa ettiğini ve her iki uçtaki konteyner limanlarını kontrol ettiğini" belirtti.

Kısmen tamamlanan köprünün, Çin'e, uyarı yapmadan "kanalı kapatma imkanı" sağladığını dile getiren Cruz, bunun ABD'nin ulusal güvenliği için ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Panama Kanalı'nın Stratejik Önemi

Cruz, Panama Kanalı'nın hem kargo hem de savaş gemileri için paha biçilemez bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu gelişmeler, ABD'nin global ticaret yollarındaki güvenliğini doğrudan etkileyebilir.

Trump'ın Yorumları ve Panama'nın Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonraki ilk açıklamalarında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna değinerek, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz," ifadesini kullanmıştı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerine yanıt vererek, "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacak," ifadelerini kullandı.

Her ne kadar Trump'ın "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor" iddiasının somut bir gerçekliği olmasa da, Çin'in Panama'da büyük çaplı yatırımları olduğu ve ülkenin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kestiği biliniyor.

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