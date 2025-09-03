Tehlikeli Bölge 12 Eylül'de Vizyonda: Tarih ve Uzaylı Tehdidi Bir Arada

Tehlikeli Bölge 12 Eylül'de sinemalarda

Tehlikeli Bölge adlı tarihî bilim kurgu filmi, 12 Eylül tarihinde izleyiciyle buluşacak. Film, Büyük Taarruz öncesi verilen gizli bir görev etrafında şekillenen asker öyküsünü; bölgeye düşen bir uzay gemisi ve içindeki bilinmeyen varlıklarla karşılaşan kahramanların mücadelesiyle birleştiriyor.

Hikâye ve prodüksiyon

Film, Anadolu ve Rumeli'nin farklı yörelerinden askerlerin korkularını, çatışmalarını ve insan hikayelerini ekrana taşırken, savaşın gerçekçiliğini ve verilen mücadeleyi de yansıtıyor. Yapımcı Serkan Semiz, Paribu Cineverse Kanyon AVM'deki basın gösteriminin ardından yaptığı açıklamada filmin yönetmen Ramazan Ekmekçi'nin tarihi dönemle bilim kurgu öğelerini birleştirme arzusundan doğduğunu aktardı.

Yapımcı Serkan Semiz'in açıklamaları

Semiz, filmin ana fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatırken şunları söyledi: "Sonuçta Kurtuluş Savaşı'ndan bir anı canlandırmak ve bunu yaparken de bilim kurgu ögeleri eklemek istediği için ortaya çıktı aslında. Burada 'Acaba böyle olsaydı nasıl olurdu' sorusundan yola çıktık. Zaman yolculuğu filmlerinde, 'Back to the Future' ya da 'Abraham Lincoln: Vampir Avcısı' gibi filmlerde de çok kullanılan bir sistem. 'Böyle bir şey olsaydı nasıl olurdu'nun cevabını aradık aslında."

Semiz, asıl amaçlarının askerlerin görevi sırasında, ölüme giderken yaşadıkları duyguları göstermek olduğunu vurguladı: "Bunu yaparken de hiç bilmedikleri bir düşmanla karşılaştılar. Sonuçta karşılarına bir Yunan askeri koysak o çok daha standart olacaktı ama farklı bir düşman olması bizi etkiledi. Bir yandan da biz bu işi yaparken uygun bütçeyle yüksek prodüksiyon kalitesine ulaşmak istedik. Buna uygun bir tasarım yapmaya çalıştık."

Yönetmen Ramazan Ekmekçi'nin bakışı

Yönetmen ve senarist Ramazan Ekmekçi, yurt dışındaki dönem-bilim kurgu örneklerinden etkilendiğini belirtti: "Teknolojiyle tarihi dönemleri birleştirdiğimizde güzel bir kontrast ortaya çıkıyor. Açıkçası beni çok heyecanlandıran bir fikir. Dönemi seçerken de hem prodüksiyonel açıdan hem de işin görsel açıdan en iyi olabileceği tarih olarak Birinci Dünya Savaşı'nın olabileceğini düşündüm. Ayrıca tarihimizde de Birinci Dünya Savaşı ile bağdaştırdım bilim kurguyu. O dönemde daha güzel bir şey çıkacağını düşündüm."

Ekmekçi, oyuncu kadrosunun kendi dostlarından oluştuğunu ve çekimlerin 2023'te ağustos ayında gerçekleştirildiğini aktardı: "Daha önce farklı işlerde çalıştığımız insanlar. Hepsi Adanalı. Çekimleri 2023'te çok sıcak bir ağustos ayında yaptık. O kostümleri taşıyabilmek, o sıcakta çalışabilmek için zaten Adanalı olmaları gerekiyordu. Oyuncular senaryo aşamasından itibaren film hakkında bilgi sahibilerdi. Zaten sürekli bir arada olduğumuz dostlarım. Son bir 1,5 ay kala provalara başladık."

Konu ve oyuncu kadrosu

Film, Büyük Taarruz'a 3 gün kala Başkumandan Mustafa Kemal'in verdiği gizli bir görev için yola çıkan bir grup askerin öyküsünü anlatıyor. Yolda onları sadece düşman askerleri değil, bölgeye düşen bir uzay gemisi ve içindeki bilinmeyen varlıklar da bekliyor.

Filmin başrollerini Kadir Parlak, Hasan Şenbayrak, Ozan Turan, Aykut Yavuz, Sevim Oyar, Seyfi Azrak ve Abdurrahim Demir paylaşıyor.