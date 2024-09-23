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Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

Karaman'da düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, 9 ilden 144 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:02
Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Karaman'da Gerçekleşti

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman kentinde, Türkiye Kaykay Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikle tamamlandı. 144 sporcu ve 9 ilden katılımcının yer aldığı organizasyon, Elmaşehir Mahallesi'ndeki motosiklet eğitim pistinde gerçekleştirildi.

Müsabakaların Ardından Madalyalar Takdim Edildi

Müsabakaların ardından, çeşitli kategorilerde başarılı olan sporculara madalyaları verildi. Şampiyonada elde edilen sonuçlar ise şu şekilde:

Kısa Mesafe Kadınlar Kategorisi

  • Miray Yıldız (U10)
  • Gülfem Sert (U12)
  • Ayşe Nazlı Acer (U15)
  • Yağmur Susam (U18)
  • Hilal Yaman (U18+)

Uzun Mesafe Kadınlar Kategorisi

  • Fatıma Zehra Turhan (U10)
  • Gülfem Sert (U12)
  • Elif Eda Dizdar (U15)
  • Züleyha Üremiş (U18)
  • Büşranur Top (U18+)

Kısa Mesafe Erkekler Kategorisi

  • Mehmet Akif Sert (U10)
  • Musab Canıbek (U12)
  • Arda Fırat Kalkan (U15)
  • Fatih Özcan (U18)
  • Muhammed Hisam Atışmış (U18+)

Uzun Mesafe Erkekler Kategorisi

  • Mehmet Akif Sert (U10)
  • Musab Canıbek (U12)
  • Ali Efe Beyazdavar (U15)
  • Fatih Özcan (U18)
  • Umut Bağdaş (U18+)

Şampiyona, sporcuların yeteneklerini sergilediği ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun...

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 9 ilden 144 sporcu katıldı.

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun...

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 9 ilden 144 sporcu katıldı.

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun...

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 9 ilden 144 sporcu katıldı.

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun...

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 9 ilden 144 sporcu katıldı.

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun...

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 9 ilden 144 sporcu katıldı.

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun...

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 9 ilden 144 sporcu katıldı.

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun...

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 9 ilden 144 sporcu katıldı.

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