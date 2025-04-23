Tekerlekli Sandalyeli Selenay'dan Özgüven Dolu Performans

Bedensel Engelli Selenay, Tekerlekli Sandalyesiyle Bayram Gösterisine Katıldı

Çorum'da yaşayan üçüncü sınıf öğrencisi Selenay Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen kutlama programına tekerlekli sandalyesiyle katıldı. Bizlere, azim ve cesaret dolu bir hikaye sunarak arkadaşlarıyla birlikte halk oyunları gösterisi sergiledi.

Eğitimcilerden Destek

Bahçelievler İlkokulu Müdürlüğü, bayram kutlama töreninde yer alacak öğrencileri belirlerken Selenay'ı da ekibe dahil etti. Arkadaşlarıyla okul bahçesindeki provalara katılan Kaya, başarılı performansıyla gösteriye katılma kararı aldı.

Yaklaşık 1 ay boyunca süren sıkı provaların ardından, Selenay ve arkadaşları bugün Çorum Spor Salonu'nda düzenlenen törende yeteneklerini sergilediler. Selenay, tekerlekli sandalyesiyle halk oyunları oynayarak izleyicilerden alkış topladı. Gösterisinde ona arkadaşı Eymen Ali Kabadayı eşlik etti.

Mutluluğunu Paylaştı

Selenay Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriye katıldığı için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Güzel bir gösteri sunduk. Burada dans gösterisi yaptık. Gösteriye ben de katılmak istedim. Çok yoruldum ama mutluyum." dedi.

Okul Müdürü Özcan Özçakır'dan Destek

Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır ise Selenay'ın sosyalleşmesi için bu etkinliğe katılmasını istediklerini ifade etti. "Selenay ve diğer öğrencilerimiz birlikte çok güzel bir halk oyunları gösterisi sundular. Öğrencilerimizi ve onları hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum," şeklinde konuştu.

Arkadaşlık ve Dayanışma

Selenay'a gösteride tekerlekli sandalyesini hareket ettirmede yardımcı olan Eymen, "Bu görev için gönüllü oldum. Zorlandım ama iyi taşıdım. Selenay ile çok iyi arkadaşız. Gösteri de çok güzel oldu," ifadelerini kullandı. Eymen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini hatırlatarak, tüm çocukların bayramını kutladı.

Çorum'da yaşayan üçüncü sınıf öğrencisi bedensel engelli Selenay Kaya, tekerlekli sandalyesiyle katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programında, arkadaşlarıyla halk oyunları gösterisi sundu.

Çorum'da yaşayan üçüncü sınıf öğrencisi bedensel engelli Selenay Kaya, tekerlekli sandalyesiyle katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programında, arkadaşlarıyla halk oyunları gösterisi sundu.