Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Tekfen Vakfı 2025-2026 burs başvuruları 22 Eylül 2025'te başlıyor. Başvurular www.tekfenburs.org üzerinden yapılacak; ödemeler Kasım–Mayıs arası aylık 15'te yatırılacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 13:48
Tekfen Vakfı, binlerce öğrencinin heyecanla beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs programı takvimini açıkladı. Eğitim ve sanata verdiği destekle bilinen vakıf, özellikle klasik müzik alanındaki genç yeteneklere yönelik karşılıksız burslar için başvuru sürecini başlatıyor.

Başvuru Tarihi ve Başvuru Kanalı

22 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla başvurular başlayacak. Öğrenciler başvurularını tamamen dijital ortamda, vakfın resmi burs portalı www.tekfenburs.org üzerinden gerçekleştirecek. Vakıf, yeni dönem için belirlenecek aylık burs tutarı ve sürece ilişkin diğer güncel bilgileri aynı web sitesi üzerinden duyuracağını açıkladı.

Kimler Başvurabilir?

Tekfen Vakfı burs programında maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrenciler önceliklendiriliyor. Programın temel hedef kitlesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yurt içindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören lise ve üniversite öğrencileri olarak belirlendi.

Vakıf, özellikle klasik müzik alanına yönelik destek sağlıyor; orkestrada müzisyenliği hedefleyen ve bu alanda lisans eğitimi alan genç yetenekler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Değerlendirme Süreci ve Ödemeler

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar için değerlendirme süreci başlayacak ve Tekfen Vakfı bu süreci titizlikle yürüterek sonuçları Kasım ayı içinde tamamlayacak.

Burslar geri ödemesiz olup eğitim dönemi boyunca Kasım ve Mayıs ayları arasında (toplam 7 ay) düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler her ayın 15'inde yapılacak; eğer 15'i hafta sonuna denk gelirse ödeme, bir önceki iş günü olan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi ve güncel duyurular için www.tekfenburs.org adresi takip edilebilir.

