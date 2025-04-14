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Tekirdağ'a Kaçak Hayvan Getiren Kişiye 105 Bin Lira Ceza

Tekirdağ'da kaçak yollarla 27 büyükbaş hayvan getiren kişiye 105 bin lira ceza uygulandı, 24 hayvana el konuldu.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:34
Tekirdağ'a Kaçak Hayvan Getiren Kişiye 105 Bin Lira Ceza

Kaçak Hayvan Taşımacılığına Geçit Yok

Tekirdağ ilinde, hastalıktan ari olan bölgeye kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren bir kişiye, toplam 105 bin lira idari ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu durumu tespit etmek için yapılan bir ihbarı değerlendirerek, Köseilyas Mahallesi'nde bir işletmeye operasyon düzenledi.

24 Büyükbaş Hayvana El Konuldu

Yapılan incelemelerde, 27 büyükbaş hayvanın hastalıklardan ari olan bir bölgeden kaçak olarak getirildiği belirlenmiştir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilen olay sonucunda, el konulan 24 büyükbaş hayvan kesilerek imha edilmiştir.

Yasal Uyarı ve Çağrı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya'nın şap hastalığı başta olmak üzere çeşitli hayvan hastalıklarından ari statüde bulunduğunu hatırlatarak, Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişinin yasak olduğunu vurguladı. Bu nedenle, yetiştiricilere, yasal olarak bölgelerine girişi olmayan hayvanları ve menşei belli olmayan hayvanları görmeleri durumunda jandarma ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Herhangi bir olumsuz durumla karşılaştıklarında vatandaşların hassasiyet göstermesi ve yetkililere başvurması gerektiği ifade edildi.

Tekirdağ'a kaçak yollarla kente 27 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 105 bin lira ceza...

Tekirdağ'a kaçak yollarla kente 27 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 105 bin lira ceza verildi. El konulan 24 büyükbaş kesilerek imha edildi.

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